Distincție academică pentru Arhiepiscopia Timișoarei

Consiliul Național al Rectorilor s‑a reunit, în perioada 19‑20 septembrie, la Timișoara pentru a dezbate provocările actuale din învățământul superior. La reuniune au participat și reprezentanți ai studenților din întreaga țară, care au adus în discuție dificultățile cu care se confruntă universitățile la început de an academic. Dezbaterile și sesiunile de lucru s‑au concentrat pe schimbările recente din învățământul superior. Sâmbătă, 20 septembrie, rectorii s‑au deplasat la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, unde i‑au oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, o distincție academică, în semn de recunoaștere a sprijinului constant acordat de Înaltpreasfinția Sa educației și mediului universitar, se arată pe mitropolia‑banatului.ro.

În mesajul adresat studenților și profesorilor, ierarhul a îndemnat la păstrarea liniștii și a spiritului științific‑academic în universități și a subliniat necesitatea ca pregătirea oferită în România să fie la același nivel cu cea din Occident. „Avem profesori de înaltă ținută și tradiție academică. S‑a văzut că medicii și inginerii români au fost apreciați oriunde au mers. Iubiți studenți, rămâneți în România, țara dorurilor noastre!”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.