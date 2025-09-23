Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Distincție academică pentru Arhiepiscopia Timișoarei

Data: 23 Septembrie 2025

Consiliul Național al Rectorilor s‑a reunit, în perioada 19‑20 septembrie, la Timișoara pentru a dezbate provocările actuale din învățământul superior. La reuniune au participat și reprezentanți ai studenților din întreaga țară, care au adus în discuție dificultățile cu care se confruntă universitățile la început de an academic. Dezbaterile și sesiunile de lucru s‑au concentrat pe schimbările recente din învățământul superior. Sâmbătă, 20 septembrie, rectorii s‑au deplasat la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, unde i‑au oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, o distincție academică, în semn de recunoaștere a sprijinului constant acordat de Înaltpreasfinția Sa educației și mediului universitar, se arată pe mitropolia‑banatului.ro.

În mesajul adresat studenților și profesorilor, ierarhul a îndemnat la păstrarea liniștii și a spiritului științific‑academic în universități și a subliniat necesitatea ca pregătirea oferită în România să fie la același nivel cu cea din Occident. „Avem profesori de înaltă ținută și tradiție academică. S‑a văzut că medicii și inginerii români au fost apreciați oriunde au mers. Iubiți studenți, rămâneți în România, țara dorurilor noastre!”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

 

