Doi ierarhi au slujit duminică Sfânta Liturghie la Iași, în a cincea zi a pelerinajului

Duminică, în cea de‑a cincea zi a pelerinajului la racla care adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, numeroși credincioși s‑au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de doi ierarhi.

Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cuvântul de învățătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, a fost susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, care a vorbit despre darul neprețuit al unității în Biserică: „Moștenirea importantă și de mare preț pentru noi este aceea a unității. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cere tuturor să rămânem uniți în numele Său cel sfânt, iar unitatea dintre noi provine din faptul că fiecare dintre noi suntem în unitate și în unire cu Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ca izvor al unității în Ortodoxie. Dumnezeu S‑a întrupat, a devenit om, S‑a unit cu noi, iar noi suntem chemați să ne unim cu El pentru a rămâne uniți între noi ca mădulare ale Bisericii, în Biserica Sa cea sfântă. De asemenea, văzând legătura și relația dintre persoanele Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh -, suntem chemați să vedem această unitate și relație ca pe un model pentru unitatea dintre noi. De aceea, Mântuitorul a completat, spunând: «Așa vor cunoaște neamurile și cei din afară că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea iubire între voi»”.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Sebastian Socol a fost hirotonit preot pentru Parohia Curagău din județul Iași.

Tradiționala procesiune oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Calea Sfinților”, care adună anual zeci de mii de pelerini și ieșeni în rugăciune, va avea loc în această seară, începând cu ora 19:00. Traseul pelerinajului va fi: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt - strada I.C. Brătianu - strada Cuza Vodă - strada Armeană - Biserica „Sfântul Sava” - strada Costache Negri - Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”. Apoi, de pe pietonal, alaiul va reveni la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În jurul orei 20:30, moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama vor fi așezate din nou spre închinare.