Duminica a 2‑a din Postul Mare la o mănăstire din Bărăgan

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit, în Duminica a 2‑a din Postul Mare, 8 martie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Crăsani din Protopopiatul Slobozia, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial; părintele Serafim Șurpanu, starețul obștii monahale; părinți consilieri eparhiali, precum și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat pericopa evanghelică ce redă minunea tămăduirii unui paralitic: „Mântuitorul Iisus Hristos, văzând credința celor care l‑au adus pe bolnav, îi iartă păcatele și îl vindecă, arătând astfel legătura strânsă dintre iertarea păcatelor și vindecarea trupului. Sfânta Evanghelie ne învață despre puterea credinței și despre importanța ajutorului frățesc, dar și despre cum credința sinceră ne arată drumul spre mântuire”.

De asemenea, ierarhul le‑a vorbit celor prezenți despre viața și activitatea Sfântului Grigorie Palama, un mare teolog și apărător al vieții spirituale ortodoxe.