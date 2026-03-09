Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica a 2‑a din Postul Mare la o mănăstire din Bărăgan

Duminica a 2‑a din Postul Mare la o mănăstire din Bărăgan

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit, în Duminica a 2‑a din Postul Mare, 8 martie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Crăsani din Protopopiatul Slobozia, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial; părintele Serafim Șurpanu, starețul obștii monahale; părinți consilieri eparhiali, precum și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat pericopa evanghelică ce redă minunea tămăduirii unui paralitic: „Mântuitorul Iisus Hristos, văzând credința celor care l‑au adus pe bolnav, îi iartă păcatele și îl vindecă, arătând astfel legătura strânsă dintre iertarea păcatelor și vindecarea trupului. Sfânta Evanghelie ne învață despre puterea credinței și despre importanța ajutorului frățesc, dar și despre cum credința sinceră ne arată drumul spre mântuire”.

De asemenea, ierarhul le‑a vorbit celor prezenți despre viața și activitatea Sfântului Grigorie Palama, un mare teolog și apărător al vieții spirituale ortodoxe.

 

