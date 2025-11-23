Duminica a 26-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

În Duminica a 26-a după Rusalii, 23 noiembrie 2025, la Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 26-a după Rusalii, în care se relatează Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Luca 12, 16-21). „Părinții Bisericii au reușit să surprindă în cuvintele lor cât de mult rău face bogăția care nu este împărtășită, bogăția care se adună în hambare noi și pe care moartea le risipește, așa cum risipește și visurile deșarte ale oamenilor. Sfântul Vasile cel Mare vorbește despre ce poate face bogăția în viața noastră: «rudele nu mai sunt rude, și frații nu mai sunt frați; în locul unei priviri pline de iubire, se întâlnește privirea ucigașă din pricina bogăției». Altfel se petrec însă lucrurile când bogăția este folosită conform poruncii lui Dumnezeu, ca să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți; iar profetul Isaia îi îndemna pe cei care aveau mai mult decât alții să nu-și întoarcă fața de la cei în nevoie. Omul din Evanghelia de astăzi, deși avea promisiunea unei recolte bogate, s-a gândit doar la el. Aceasta este greșeala sa de căpetenie. Aceasta a însemnat trecerea lui din această viață mai devreme decât am putea considera noi. Sunt oameni care ajung la vârste venerabile, unii chiar la 100 de ani, și puțini dintre ei trec de pragul celor 100 de ani. Dar cei mai mulți dintre ei, mai ales de la un moment al vieții, înțeleg ceea ce este important, ceea ce este esențial. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să avem gânduri curate. Gândurile curate izvorăsc din inimi curate. Dacă inima noastră nu s-a curățit, dacă inima noastră nu este încă aproape de Dumnezeu, să schimbăm gândurile din inimă și, în locul acestor gânduri - «ce voi face că nu am unde să adun hambarele mele?», să aducem un gând de mulțumire lui Dumnezeu când primim un dar mai mare sau mai mic. Un gând de mulțumire care aduce asupra noastră mai multe daruri. Când cineva mulțumește, darul se înmulțește. Când cineva uită să mulțumească, darul se risipește. La un moment dat, Mântuitorul a vindecat zece leproși. Doar unul s-a întors să-I mulțumească. Și Mântuitorul, deși nu aștepta astfel de mulțumiri, a spus mâhnit: «Au nu zece s-au vindecat, dar cei nouă unde sunt?» Așa se întâmplă și cu darurile mai mari sau mai mici. Iar Părinții Bisericii ne îndeamnă să mulțumim și pentru încercări, pentru încercările prin care trecem, chiar dacă unele sunt foarte grele, pentru că o încercare este, de fapt, o pedagogie pe care trebuie să o înțelegem, un mesaj primit de la Dumnezeu” a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.