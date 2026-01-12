Duminica după Botezul Domnului la Giula

Data: 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie, în paraclisul episcopal din Giula, Ungaria. La slujbă au participat maicile de la Centrul eparhial, în frunte cu maica stareță, stavrofora Irina Rus, și alți credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre lumina adusă în lume de venirea Mântuitorului, Care după Botezul în râul Iordanului a ieșit la propovăduire în ținuturile lui Zabulon și Neftali și în toată Iudeea și Galileea, aducând lumina iubirii Preasfintei Treimi și împărtășind‑o tuturor oamenilor, poporului ales, în primul rând, dar și celor de altă credință, care trăiau acolo, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Tot în această zi, în parohiile din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, la fel ca și la toate celelalte parohii din Patriarhia Română, a fost organizată alegerea pentru organismele executive și deliberative, la nivel parohial, pentru următorul mandat de 4 ani: 2026‑2030.