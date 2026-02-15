Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Catedrala Patriarhală din București

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Catedrala Patriarhală din București

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Timo­tei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a să­vâr­șit duminică, 15 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat motivul pentru care Judecata de apoi este numită „Înfricoșătoare”.

„Evanghelia acestei duminici aminteşte de momentul din urmă al vieții noastre, dar și de momentul final al istoriei, Judecata cea nemitarnică, adică Dreapta Judecată a lui Dumnezeu. Dincolo de bucuriile și încercările vieții fiecăruia, de împliniri și de neîmpliniri, de lupte și de perioade de indiferență, adeseori, momentul Judecății este cel mai important pentru fiecare, deși constatăm, nu privind la ceilalți, ci privind la noi înșine, că acest moment al Judecății din urmă nu este unul asupra căruia medităm și pentru care ne pregătim. Adeseori suntem preocupați de examene, de întâlniri importante, de lucruri care au sau nu relevanță pentru noi, dar este lăsat deoparte acest greu și important examen al vieții noastre. (...) Evanghelia de astăzi ne aminteşte cuvintele Mântuitorului rostite ucenicilor, față de care El a avut întotdeauna o atenție deosebită, pregătindu-i pentru Împărăția cerurilor. El a spus de multe ori că Împărăția Lui nu este din lumea aceasta. Nu este o împărăție pentru un mandat sau pentru mai multe mandate, pentru un număr mai mare sau mai mic de ani, ci o Împărăție veșnică, dorind să îi facă pe toți fii ai acestei Împărăţii”, a spus ierarhul. 

În cadrul Sfintei Liturghii, au fost făcute rugăciuni pentru odihna sufletului părintelui arhimandrit Climent Haralamb, fost slujitor şi eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeş, trecut la Domnul astăzi, 15 februarie 2026, la vârsta de 102 ani. 

„La o vârstă venerabilă și purtând multe vrednicii și amintiri din viața Bisericii, arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul în această dimineață, la puțin timp după miezul nopții. Părintele Climent, care provenea din județul Botoșani, și-a început activitatea duhovnicească la Mănăstirea Cozancea și a fost foarte apropiat de Sfinții Cleopa și Paisie. După ce a făcut ucenicie la Cozancea, părintele Climent Haralamb s-a îndreptat către mănăstirea de la Curtea de Argeș, unde a slujit aproximativ 70 de ani din cei 102 pe care i-a dăruit Dumnezeu. Când a împlinit 100 de ani, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române. El a fost un chip minunat de duhovnic și un slujitor cu o experiență bogată, foarte rar întâlnită, un exemplu al dragostei și credinței în Hristos, pe care îl primim ca model de viață și slujire”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Patriarhala  -   PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  -   Părintele Climent Haralamb
Alte articole din Știri
  • Noi slujitori la Biserica Galata din Iași Știri
    Noi slujitori la Biserica Galata din Iași

    În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Galata, din municipiul Iași. Cu acest prilej, ierarhul i-a prezentat credincioșilor pe noul paroh al comunității și pe noul preot slujitor al parohiei, încredințându-i slujirii și responsabilității pastorale.

    16 Feb, 2026
  • Binecuvântarea noului ansamblu al Parohiei Poenari Enuță din Giurgiu Știri
    Binecuvântarea noului ansamblu al Parohiei Poenari Enuță din Giurgiu

    Credincioșii Parohiei „Sfântul Nicolae”-Poenari Enuță din comuna Ulmi, județul Giurgiu, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor, duminică, 15 februarie, pe Prea­sfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și a binecuvântat noul ansamblu parohial, format din capelă, clopotniță și sală de mese.

    16 Feb, 2026
  • Slujire într-o parohie misionară din Banat Știri
    Slujire într-o parohie misionară din Banat

    Credincioșii Parohiei Sub Margine, județul Caraș-Severin, au participat duminică, 15 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, Episcopul Caransebeșului, în Biserica parohială „Înălțarea Domnului”, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. „Deși avem sub 140 de credincioși în această localitate, în fiecare duminică și sărbătoare biserica este neîncăpătoare, plină de credincioși, tineri și vârstnici. Ne bucurăm că și aici avem tineri și copii în biserică, care se împărtășesc des cu Sfintele Taine”, a afirmat PS Părinte Lucian. La sfânta slujbă au participat autorități locale, credincioși din parohie, copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caran­sebeșului. La final, părintele paroh Ioan Sârbu i-a oferit ierarhului, din partea comunității, o icoană cu Maica Domnului. 

    16 Feb, 2026
