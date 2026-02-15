Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Catedrala Patriarhală din București

Preasfințitul Părinte Timo­tei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a să­vâr­șit duminică, 15 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat motivul pentru care Judecata de apoi este numită „Înfricoșătoare”.

„Evanghelia acestei duminici aminteşte de momentul din urmă al vieții noastre, dar și de momentul final al istoriei, Judecata cea nemitarnică, adică Dreapta Judecată a lui Dumnezeu. Dincolo de bucuriile și încercările vieții fiecăruia, de împliniri și de neîmpliniri, de lupte și de perioade de indiferență, adeseori, momentul Judecății este cel mai important pentru fiecare, deși constatăm, nu privind la ceilalți, ci privind la noi înșine, că acest moment al Judecății din urmă nu este unul asupra căruia medităm și pentru care ne pregătim. Adeseori suntem preocupați de examene, de întâlniri importante, de lucruri care au sau nu relevanță pentru noi, dar este lăsat deoparte acest greu și important examen al vieții noastre. (...) Evanghelia de astăzi ne aminteşte cuvintele Mântuitorului rostite ucenicilor, față de care El a avut întotdeauna o atenție deosebită, pregătindu-i pentru Împărăția cerurilor. El a spus de multe ori că Împărăția Lui nu este din lumea aceasta. Nu este o împărăție pentru un mandat sau pentru mai multe mandate, pentru un număr mai mare sau mai mic de ani, ci o Împărăție veșnică, dorind să îi facă pe toți fii ai acestei Împărăţii”, a spus ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, au fost făcute rugăciuni pentru odihna sufletului părintelui arhimandrit Climent Haralamb, fost slujitor şi eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeş, trecut la Domnul astăzi, 15 februarie 2026, la vârsta de 102 ani.

„La o vârstă venerabilă și purtând multe vrednicii și amintiri din viața Bisericii, arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul în această dimineață, la puțin timp după miezul nopții. Părintele Climent, care provenea din județul Botoșani, și-a început activitatea duhovnicească la Mănăstirea Cozancea și a fost foarte apropiat de Sfinții Cleopa și Paisie. După ce a făcut ucenicie la Cozancea, părintele Climent Haralamb s-a îndreptat către mănăstirea de la Curtea de Argeș, unde a slujit aproximativ 70 de ani din cei 102 pe care i-a dăruit Dumnezeu. Când a împlinit 100 de ani, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române. El a fost un chip minunat de duhovnic și un slujitor cu o experiență bogată, foarte rar întâlnită, un exemplu al dragostei și credinței în Hristos, pe care îl primim ca model de viață și slujire”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.