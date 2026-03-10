Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica Sfântului Grigorie Palama în Parohia Tihău

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Data: 10 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit, duminică, 8 martie, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tihău, Protopopiatul Jibou, şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că Duminica a 2-a din Postul Mare, închinată Sfântului Grigorie Palama, ne amintește că scopul vieții creștine nu este doar a ști lucruri despre Dumnezeu, ci a‑L întâlni cu adevărat: „De fapt, prin tot ceea ce noi facem în Biserică vizăm direct această întâlnire a noastră cu Dumnezeu. În vremea sa, alții spuneau că Dumnezeu poate fi cunoscut doar la nivel de rațiune, să acceptăm că El există și că a creat lumea și că are grijă de om, dar atât. Sfântul Grigorie a spus: nu doar atât. Omul poate să‑L vadă pe Dumnezeu față către față, nu doar după moarte, ci chiar înainte de moarte. Dumnezeu Se descoperă prin lucrarea harului Său, prin energiile Sale, iar omul poate avea această întâlnire reală cu Dumnezeu”. Astfel, Dumnezeu poate fi cunoscut printr‑o pregătire lăuntrică a omului, care presupune adunarea minții, simțul prezenței, liniștirea inimii și rugăciune stăruitoare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de dr. Lucian Chira.

Preasfințitul Părinte Benedict a felicitat doamnele prezente, cu prilejul zilei de 8 martie, iar pr. paroh Augustin Sălăjan a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   Protopopiatul Jibou
