Duminica Sfântului Grigorie Palama în Parohia Tihău

Data: 10 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit, duminică, 8 martie, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tihău, Protopopiatul Jibou, şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că Duminica a 2-a din Postul Mare, închinată Sfântului Grigorie Palama, ne amintește că scopul vieții creștine nu este doar a ști lucruri despre Dumnezeu, ci a‑L întâlni cu adevărat: „De fapt, prin tot ceea ce noi facem în Biserică vizăm direct această întâlnire a noastră cu Dumnezeu. În vremea sa, alții spuneau că Dumnezeu poate fi cunoscut doar la nivel de rațiune, să acceptăm că El există și că a creat lumea și că are grijă de om, dar atât. Sfântul Grigorie a spus: nu doar atât. Omul poate să‑L vadă pe Dumnezeu față către față, nu doar după moarte, ci chiar înainte de moarte. Dumnezeu Se descoperă prin lucrarea harului Său, prin energiile Sale, iar omul poate avea această întâlnire reală cu Dumnezeu”. Astfel, Dumnezeu poate fi cunoscut printr‑o pregătire lăuntrică a omului, care presupune adunarea minții, simțul prezenței, liniștirea inimii și rugăciune stăruitoare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de dr. Lucian Chira.

Preasfințitul Părinte Benedict a felicitat doamnele prezente, cu prilejul zilei de 8 martie, iar pr. paroh Augustin Sălăjan a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale.