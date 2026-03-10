Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfinții 40 de Mucenici sărbătoriți la Mănăstirea Valea Teilor

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 10 Martie 2026

Cu prilejul cinstirii Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, 9 martie, unul dintre hramurile Mănăstirii Valea Teilor, județul Tulcea, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a poposit în mijlocul obștii monahale și a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte și protosinghelul Dionisie Negruț, starețul mănăstirii. La sărbătoare, ca de fiecare dată, au participat și credincioși din localitățile învecinate. La final, au fost pomeniți cei adormiți întru Domnul, între care și deținuții anticomuniști morți în închisori în perioada 1944‑1989, care au ca zi de pomenire în fiecare an data de 9 martie. Toți credincioșii au luat parte la agapa oferită de mănăstire.

Biserica mare a mănăstirii, care este proiectată în stilul bisericilor cu arhitectură moldovenească, se află în șantier de pictură. Preasfinția Sa a vizitat luni și Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Valea Teilor, aflată în lucrări de reabilitare, adresându‑le credincioșilor prezenți la slujbă un cuvânt de învățătură.

Una dintre cele mai frumoase și dinamice mănăstiri noi din Episcopia Tulcii, înființată acum aproape 20 de ani, Mănăstirea Valea Teilor este situată în Dealurile Tulcei, asemenea mănăstirilor mai vechi înființate în secolul al XIX‑lea, într‑o zonă cu o puternică încărcătură istorică.

