Eveniment cultural‑artistic în lumina Învierii

În seara de 9 aprilie, Protoieria Sector 2 Capitală, în parteneriat cu Centrul cultural UNESCO „Mihai Eminescu”, a organizat un eveniment cultural‑artistic la Galeria „Calderon Art Studio”. Participanţii au admirat o expoziție de icoane realizate de micii pictori de la Clubul copiilor „Mihai Eminescu” și au audiat un concert de cântări religioase în interpretarea Corului de copii „Tronos junior” al Patriarhiei Române.

În anul 2019 a fost încheiat un acord de parteneriat între Protoieria Sector 2 Capitală și Centrul cultural UNESCO „Mihai Eminescu” din cadrul Primăriei Sectorului 2. De‑a lungul anilor s‑au desfășurat numeroase proiecte și evenimente culturale, liturgice și sociale, venite ca urmare a frumoasei colaborări. „Dintre acestea, menționăm programul cultural‑liturgic organizat și desfășurat la Mănăstirea Plumbuita și piesa de teatru «Brâncovenii», prezentată pe scena Teatrului Metropolis, care au avut loc în anul 2022. Evenimentul «Istorie și artă în România», organizat în fiecare an la Palatul Patriarhiei, se află la cea de‑a VI‑a ediție. În fiecare an au fost invitați să participe oficiali din cadrul Primăriei Sector 2, reprezentanți ai autorităților publice, oameni de cultură și personalități din lumea artistică. Evenimentul a inclus de fiecare dată Cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, alocuțiuni susținute de invitații oficiali din partea Primăriei Sectorului 2, a Ambasadei Republicii Moldova la București, urmate de un eveniment artistic susținut de artiști de excepție invitați. Expoziția de pictură «Biserici și Mănăstiri din Sectorul 2», cu lucrări realizate de pictori din țară și din Republica Moldova, a fost organizată în fiecare an, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei și prezentată de către un critic de artă, fiind urmată de fiecare dată de lansarea albumului «Istorie și artă», ca o încununare a întregului eveniment. Un alt moment demn de menționat, care a avut loc anul acesta, în data de 31 martie, a fost prezentarea piesei de teatru «Despina Doamna, cronica unui destin». Spectacolul a avut loc la Teatrul Metropolis din București, cu participarea preoților și credincioșilor de pe raza Sectorului 2”, ne‑a declarat părintele Mihai‑Cristian Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală.

„Astfel, credincioși, tineri și copii ne‑am bucurat împreună de perioada Postului Mare și am făcut un popas duhovnicesc, cu gândul la sărbătoarea Învierii Domnului, lumina și bucuria tuturor, care se apropie cu pași repezi. Îi felicităm pe toți cei implicați în aceste evenimente cultural‑artistic şi mulțumim domnului primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă, și doamnei Nicoleta Paninopol, manager al Centrului Cultural Mihai Eminescu”, a spus în încheierea spectacolului de miercuri seară părintele protopop Mihai‑Cristian Popescu.