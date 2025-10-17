Eveniment cultural educațional la Mahmudia

La Școala profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc joi, 16 octombrie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită, care a reunit întreaga comunitate școlară, reprezentanți ai autorităților locale, ai Bisericii „Sfântul Nicolae” - De vară din Mahmudia și ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Episcop Visarion, a cărui venire în mijlocul elevilor și cadrelor didactice a adus binecuvântare, lumină și bucurie. În cadrul cuvântului său, ierarhul a întărit informațiile oferite de copii în referatele lor, cu date istorice și geografice mai puțin cunoscute despre viața Sfinților Cuvioși Parascheva și Dimitrie cel Nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Apoi i‑a felicitat pe participanți și pe relizatorii lucrărilor artistice, binecuvântându‑i și îndemnându‑i să se ridice pe culmile înalte ale educației. Evenimentul a inclus mai multe momente, dintre care amintim: vernisajul expoziției cu lucrări de pictură și desen religios, realizate de elevi, inspirate din viața și ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou; prelegerile susținute de elevi, centrate pe evidențierea acestor sfinți ca modele de inspirație, curaj și trăire autentic religioasă în vremurile actuale, oferind generației tinere repere morale clare și exemple de urmat; marcarea finalizării lucrărilor de renovare, dotare și înfrumusețare a școlii, proiect realizat cu sprijinul Primăriei Mahmudia și al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.

Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de sărbătoare, fiind un exemplu de comuniune între școală, Biserică și comunitatea locală. Evenimentul a îmbinat arta, credința, educația și reflecția personală, oferind elevilor ocazia de a‑și manifesta creativitatea, de a‑și aprofunda valorile spirituale și de a înțelege relevanța sfinților ca modele vii, aplicabile în viața de zi cu zi.

Prin astfel de inițiative, Școala profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia își consolidează rolul de formator al tinerei generații, promovând modele autentice de viață și cultivând respectul față de tradițiile spirituale și culturale românești.