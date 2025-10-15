Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eveniment cultural la Galaţi

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 15 Octombrie 2025

La Biserica „Înălţarea Domnului” din cartierul gălăţean Ţiglina II a avut loc vineri, 10 octombrie, o nouă manifestare cultural‑religioasă, prilejuită de prezentarea volumului 2 al revistei „Dunărea” - studii şi materiale de istorie, publicaţie a Centrului de Studii Dunărene Brăila‑Galaţi „Episcop Melchisedec Ştefănescu”. Evenimentul s‑a desfăşurat în sala de bibliotecă din cadrul Aşezământului cultural‑filantropic „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” al parohiei. Lucrarea, apărută în acest an la Editura Academiei Române, a fost editată prin contribuţia cercetătorilor din cadrul centrului de studii menţionat. Noua apariţie editorială, publicată sub egida Centrului de Studii Dunărene, este dedicată împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie şi a 140 de ani de la acordarea autocefaliei acesteia de către Patriarhia Ecumenică. La evenimentul cultural au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ dr. habil. Cristian Nicolae Apetrei, decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; pr. prof. dr. Lucian Petroaia, directorul Departamentului de Teologie din cadrul aceleiaşi facultăţi; pr. Eugen Drăgoi, precum şi preoţi, oameni de cultură, profesori şi credincioşi interesaţi de conţinutul cuprins în paginile acestui volum.

În cuvântul adresat celor prezenţi, chiriarhul a vorbit despre activitatea prolifică a Episcopului Melchisedec Ştefănescu şi a evidenţiat contribuțiile sale la promovarea vieții autentice și a imaginii Bisericii Ortodoxe Române în veacul al XIX‑lea, pe plan românesc și panortodox.

La final, preotul Eugen Drăgoi a mulţumit tuturor celor ce au sprijinit publicarea acestui material şi auditoriului prezent la eveniment.

 

