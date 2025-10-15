Eveniment cultural la Galaţi

La Biserica „Înălţarea Domnului” din cartierul gălăţean Ţiglina II a avut loc vineri, 10 octombrie, o nouă manifestare cultural‑religioasă, prilejuită de prezentarea volumului 2 al revistei „Dunărea” - studii şi materiale de istorie, publicaţie a Centrului de Studii Dunărene Brăila‑Galaţi „Episcop Melchisedec Ştefănescu”. Evenimentul s‑a desfăşurat în sala de bibliotecă din cadrul Aşezământului cultural‑filantropic „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” al parohiei. Lucrarea, apărută în acest an la Editura Academiei Române, a fost editată prin contribuţia cercetătorilor din cadrul centrului de studii menţionat. Noua apariţie editorială, publicată sub egida Centrului de Studii Dunărene, este dedicată împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie şi a 140 de ani de la acordarea autocefaliei acesteia de către Patriarhia Ecumenică. La evenimentul cultural au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ dr. habil. Cristian Nicolae Apetrei, decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; pr. prof. dr. Lucian Petroaia, directorul Departamentului de Teologie din cadrul aceleiaşi facultăţi; pr. Eugen Drăgoi, precum şi preoţi, oameni de cultură, profesori şi credincioşi interesaţi de conţinutul cuprins în paginile acestui volum.

În cuvântul adresat celor prezenţi, chiriarhul a vorbit despre activitatea prolifică a Episcopului Melchisedec Ştefănescu şi a evidenţiat contribuțiile sale la promovarea vieții autentice și a imaginii Bisericii Ortodoxe Române în veacul al XIX‑lea, pe plan românesc și panortodox.

La final, preotul Eugen Drăgoi a mulţumit tuturor celor ce au sprijinit publicarea acestui material şi auditoriului prezent la eveniment.