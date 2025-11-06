Evenimentul „Istorie și artă în România” la Palatul Patriarhiei

La Palatul Patriarhiei din București a avut loc în această seară, 6 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a evenimentului cultural „Istorie și artă în România”. Manifestarea, care a inclus vernisajul unei expoziții de pictură și un recital muzical, a fost organizată de Protoieria Sector 2 Capitală, în colaborare cu Primăria Sectorului 2 și cu Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Expoziția de pictură reunește lucrări realizate de artiști din România și Republica Moldova, ilustrând bogăția și diversitatea artei contemporane românești.

În deschiderea evenimentului, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a arătat importanța colaborării interinstituționale pentru viața culturală și duhovnicească a societății, subliniind, totodată, valoarea expoziției, evidențiind viața și faptele celor 16 sfinți canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul Centenarului Patriarhiei Române, printre care se numără și sfinți iconari, a căror operă continuă să inspire credința și frumusețea spirituală.

„Palatul Patriarhiei este bucuros să găzduiască cea de-a șaptea ediție a acestui eveniment. Aici se află o veche «casă a Bisericii», ridicată acum aproape 400 de ani, iar catedrala de alături a fost inițial biserică mănăstirească, apoi provizoriu Catedrală Mitropolitană. În 1925, biserica de pe Dealul Mitropoliei, devenit Dealul Patriarhiei, a fost ridicată la rangul de Catedrală Patriarhală. În acest loc, suntem bucuroși să vă transmitem binecuvântarea și felicitările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și să apreciem proiectul adus mai aproape de comunitatea noastră de Primăria Sectorului 2, Protoieria Sector 2 Capitală și Centrul Cultural «Mihai Eminescu», cu ocazia celei de-a șaptea ediții. În acest an, al Centenarului Patriarhiei Române, expoziția reunește lucrări de pictură realizate de artiști din România și Republica Moldova. Tema acestei ediții a fost dedicată sfinților recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română, drept mărturisitori ai Evangheliei, într-o perioadă foarte grea din viața Bisericii, în timpul regimului comunist. Deosebit de semnificativ este faptul că printre acești sfinți se numără și pictori, și iconari care, prin talentul și devotamentul lor, au slujit credința și fru­musețea Bisericii. Astfel, primul tropar al serii a fost dedicat Sfântului Sofian de la Antim, iconar iscusit și martor al credinței în vremuri grele. De asemenea, Cuviosul Arsenie de la Prislop a pictat, între altele, Biserica «Sfântul Elefterie»-Nou din București, iar Cuviosul Dometie de la Râmeț, împreună cu sora sa, monahia Eudoxia, a avut preocupări similare. Chiar și Sfântul Serafim de la Sâmbăta, deși nu a fost pictor, a condus și a restaurat Mănăstirea Brâncoveanu, o vatră de spiritualitate de mare valoare. Expoziția și vernisajul ei oferă un prilej de comuniune între slujitorii Bisericii și artiști, dar și o ocazie de a celebra frumusețea și bogăția spirituală și artistică a Bisericii românești, reflectată în aceste lucrări care marchează o tradiție vie de pictură religioasă”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul evenimentului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a oferit primarului sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Credință și comuniune”, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat Bisericii și pentru contribuția adusă la promovarea valorilor culturale și spirituale românești.

Programul serii a cuprins și un recital muzical susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. Mihail Bucă, care a încântat publicul prin interpretarea unor cântări bizantine de o profundă încărcătură spirituală.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, aducând un omagiu tradiției și valorilor culturale și spirituale ale poporului român.