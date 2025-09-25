Examen anual de autorizare a pictorilor bisericești

Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a organizat, în perioada 1-24 septembrie 2025, o nouă sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut mai întâi o probă practică, eliminatorie, în care au realizat un program iconografic și două icoane, urmată de proba teoretică.

La această sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești s‑au înscris 16 candidați care doresc să obțină dreptul de a picta în bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal, directorul componentei pictură a Sectorului cultură și patrimoniu religios, a subliniat importanța acestui examen. „Patriarhia Română, prin Comisia de Pictură Bisericească, organizează anual examenul de autorizare a specialiștilor în pictura bisericească, un moment definitoriu în parcursul profesional al acestora. Prin acest examen, pictorii bisericești dobândesc dreptul de a lucra în lăcașurile de cult ortodoxe în deplină conformitate cu cerințele Bisericii și cu tradițiile iconografice. Această etapă marchează un moment important din viața pictorilor bisericești și răsplătește efortul depus de‑a lungul întregului parcurs de pregătire și formare profesională, de la finalizarea studiilor universitare până la deprinderea meșteșugului de înfrumusețare a sfintelor biserici prin practicile regulamentare, ucenicie și stagiatură. Evaluarea candidaților presupune parcurgerea a două probe, proba practică, eliminatorie, care apreciază capacitatea de a transpune experiența dobândită în zugrăvirea lăcașurilor sfinte, și proba teoretică, care verifică cunoștințele de specialitate, precum și cele din domeniile conexe. Întregul proces al examenului de autorizare reprezintă nu doar un test al competențelor tehnice și teologice, ci și un pas de maturizare profesională. Acesta pregătește pictorii bisericești pentru misiunea de a transmite, prin arta lor, frumusețea credinței și dragostea față de Biserică”, a spus consilierul patriarhal.

Părintele lect. dr. Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a evidențiat importanța cunoștințelor teologice pe care orice pictor trebuie să le aibă la început de drum. „Cei care doresc să fie autorizați de Comisia de Pictură Bisericească trebuie să susțină examenul care verifică cunoștințele teologice acumulate. În ultimele zile, au fost organizate cursuri intensive de teologie liturgică, teologia icoanei, istorie bisericească și spiritualitate ortodoxă. Talentul artistic singur nu este suficient, pictorii bisericești trebuie să stăpânească și aceste cunoștințe teologice esențiale, indispensabile în munca lor. Examenul asigură că toți candidații le‑au dobândit, astfel încât să transmită prin artă profunzimea credinței și respectul față de tradițiile ortodoxe. Pregătirea teologică devine astfel un element definitoriu al rolului lor în înfrumusețarea lăcașurilor sfinte”.