Examen de capacitate preoţească în Arhiepiscopia Bucureştilor

Luni, 28 septembrie, a început o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească pentru fiii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor. Candidaţii au susţinut în primă instanţă proba scrisă, în cadrul căreia au fost evaluate cunoştinţele teoretice necesare activităţii preoţeşti din parohie, legate de administraţia parohială şi pastoraţia credincioşilor. Cei declaraţi admişi în urma acestei probe au participat la proba practică, în cadrul căreia sunt evaluate cunoştinţele şi aptitudinile practice de catehetică, omiletică, Vechiul şi Noul Testament, muzică şi administraţie bisericească.

„Examenul de capacitate preoţească este o evaluare sumativă a cunoştinţelor teoretice şi practice pe care candidaţii le-au dobândit până în acest moment, în aşa fel încât să poată începe activitatea preoţească după ce vor fi primit harul preoţiei în parohiile unde vor fi rânduiţi, pentru a putea da răspuns bun îna­intea lui Dumnezeu şi a oamenilor. În cadrul acestei sesiuni s-au înscris 17 candidaţi. De dimineață s-a desfăşurat examenul scris în cadrul căruia au fost formulate subiecte din administraţia parohială, cunoştinţele evaluate fiind necesare pentru începerea acestei activităţi pastoral-misionare la nivelul parohiei. După ce vor fi promovat acest examen scris, candidaţii susţin proba orală care constă în evaluarea cunoştinţelor la catehetică, omiletică, Noul Testament, Vechiul Testament, administraţie parohială şi muzică”, a declarat părintele Aurel Mihai, ­vicar eparhial administrativ al Arhi­episcopiei Bucureștilor.

Din comisia prezidată de Prea­sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureştilor, au făcut parte părintele prof. dr. Nicuşor Beldiman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul teologic-educaţional; părintele lect. dr. Aurel Mihai, vicar eparhial; părintele Dumitru Ştefănescu, consilier la Sectorul administrativ-bisericesc; părintele lect. dr. Gheorghe Ispas, consilier la Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul; arhid. prof. dr. George Grigoriţă, con­silier patriarhal. Examenul are valabilitate 2 ani pentru candidaţii care au obţinut cel puţin media generală 9.00, respectiv 1 an pentru cei care au obţinut media generală de absolvire sub 9.00.