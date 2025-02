Expoziție dedicată memoriei artistului George‑Paul Mihail

La împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a artistului George‑Paul Mihail, pictor, grafician și acuarelist cu o activitate consacrată de șase decenii în arta românească contemporană, Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod a găzduit expoziția de grafică intitulată „In memoriam George‑Paul Mihail (1941‑2024)”. Organizată de familia renumitului artist, expoziția ce conține preponderent reprezentări ale unor cunoscute biserici și mănăstiri din țara noastră a fost vernisată în vestibulul central al instituției joi, 13 februarie.

La evenimentul care a debutat cu oficierea unei slujbe de pomenire a îndrăgitului pictor și grafician au luat parte membri ai familiei, cunoscuți, ucenici, precum și numeroși admiratori ai operei artistului. La finalul slujbei, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a ilustrat personalitatea pictorului George‑Paul Mihail și a evidențiat admirația lui față de arta și arhitectura bisericească pe care a reprezentat‑o, în lucrările acestei expoziții, cu sensibilitate și rafinament.

„Expoziția are loc în această clădire‑simbol pentru Biserica Ortodoxă Română, un edificiu care face parte nu doar din zestrea Bisericii strămoșești, ci și din gândirea, cultura și valoarea poporului român pe care atât de mult le‑a prețuit și promovat prin spiritul și munca sa de artist George‑Paul Mihail. Trebuie să reamintesc faptul că munca, talentul și pasiunea pe care acesta le‑a investit și dăruit prin lucrările sale au fost răsplătite prin nenumărate premii și diplome care i‑au recunoscut și i‑au pus în evidență meritele și valoarea, parte din aceste recunoașteri naționale și internaționale putând fi admirate astăzi. Așadar, la împlinirea unui an de la plecarea în eternitate a lui George‑Paul Mihail, soția și fiul său, Elena și Filip‑Anton Mihail, și ei deja artiști consacrați, au inițiat această expoziție de grafică în care autorul a reprezentat cu sensibilitate și rafinament lăcașuri de cult, biserici și mănăstiri, pe care el le considera «relicvarii ale unei credințe bimilenare, rodite de iubirea pentru Dumnezeu a poporului român născut creștin». Admirator și bun cunoscător al Bizanțului, care după 1453 și‑a prelungit existența în Principatele Române, George‑Paul Mihail spunea că în special arhitectura muntenească se evidențiază prin rafinament, eleganța proporțiilor și funcționalitate. De aceea, nu se putea ca artistul să nu fi surprins mai întâi, în linii și culori, capodopera Orientului, Catedrala «Sfânta Sofia», în ipostaze care pot fi descoperite în expoziția de astăzi”, a spus părintele arhimandrit Policarp Chițulescu.

În continuare, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod a oferit o scurtă descriere a lucrărilor ce pot fi admirate în cadrul expoziției: „Ca o salvă de nestemate care stârnesc admirație, dar și pietate, se perindă în fața noastră, a privitorilor, siluetele pline de culoare și de viață ale Catedralei Patriarhale, ale mănăstirilor Antim, Stavropoleos, Mihai‑Vodă, Sinaia, cu incinta regală, Voroneț, Moldovița, Sucevița, Putna, Bistrița, Humor și Arbore. Sunt prezente în expoziție și chipurile a încă două edificii‑simbol: Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia și Palatul Patriarhiei. Aceste portrete, cum îi plăcea autorului să își numească lucrările, constituie de fapt stările sale de spirit, proiecții ale profundelor sale trăiri sufletești. Extrăgându‑le din contextul lor, aceste vestigii, ființe îmbogățite de trecerea timpului, cum spunea artistul, nu reprezintă numai o dovadă a iubirii pictorului pentru trecutul atât de prezent pentru el, ci și un semnal de alarmă pentru viitorime, care ar trebui să învețe și să privească înapoi spre acestea cu venerație și iubire, ca spre niște surse inepuizabile de inspirație, autentice jaloane ale identității noastre”.

Totodată, părintele arhimandrit a apreciat decizia familiei artistului de a dona toate lucrările expuse instituției pe care o conduce: „Pictorul George‑Paul Mihail și‑a exprimat adeseori dorința de a proiecta în eternitate, prin creația sa, aceste clădiri‑simbol ale spiritualității românești. În aceeași direcție de înscriere în memorie a operei sale, întrucât familia donează Bibliotecii Sfântului Sinod lucrările care sunt expuse astăzi, doresc să adresez mulțumiri pline de căldură din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a și binecuvântat organizarea acestui eveniment, la care adaug recunoștința și mulțumirile mele ca vechi elev al scumpei noastre profesoare, doamna Elena Mihail, pe care o asigur că această donație prețioasă pentru mine, personal, și mai ales pentru arta românească contemporană, pentru tezaurul bibliotecii noastre, va reuși să perpetueze memoria pictorului George‑Paul Mihail”.

În încheierea evenimentului, personalitatea și specificul artei pictorului comemorat au fost creionate și de criticul de artă Roxana Păsculescu: „M‑am bucurat că l‑am cunoscut pe pictorul George‑Paul Mihail în urmă cu 15‑20 de ani. Chiar în atelierul său am fost la un moment dat și am stat mai mult de vorbă cu acesta, și atunci am remarcat dăruirea și mai ales strădania pictorului de a avea un drum limpede, clar, în arta plastică. În expoziția aceasta nu putem admira decât grafica ușor acuarelată a artistului, dar partea de pictură, pe care nu avem cum să o întrezărim acum, i‑ar fi rotunjit portretul pe care doresc să i‑l fac”.