Familia surprinsă în imagini și cuvinte de mulțumire la o parohie din Călărași

Data: 12 Ianuarie 2026

De Ziua Naţională a Artei Fotografice și Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc”, duminică, 11 ianuarie, în Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Prozanic din cadrul Protopopiatului Olteniţa, județul Călărași, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, a avut loc o activitate care a reunit copiii și tinerii din cadrul Grupului „Preoteasa Elena” într‑un demers educativ și duhovnicesc plin de sensibilitate, ce s‑a înscris armonios în tema Concursului Național Catehetic 2026 - „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice” , oferind participanților prilejul de a reflecta asupra valorii familiei, a recunoștinței și a frumuseții lucrurilor simple din viața de zi cu zi.

În cadrul activității, participanții au descoperit fotografia ca mijloc de mărturisire și reflectare a iubirii, fiind încurajați să surprindă, prin imagini sau prin descrieri, momente care exprimă dragostea și grija din familie: o îmbrățișare, un gest de ajutor, o clipă de rugăciune sau de bucurie împărtășită. Aceste exerciții au subliniat faptul că familia este locul în care învățăm să vedem și să prețuim binele din jurul nostru.

De asemenea, Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc” a fost marcată prin momente interactive și reflecții catehetice, copiii și tinerii fiind îndemnați să conștientizeze importanța recunoștinței în viața de familie. Prin scrisori, mesaje și rugăciune, aceștia au exprimat mulțumire față de părinți, bunici și toți cei care le sunt aproape, înțelegând că recunoștința este o formă de iubire smerită și o dovadă a maturizării sufletești.

„Atmosfera a fost una caldă și plină de bucurie, activitatea devenind un adevărat prilej de apropiere între copii, familie și Biserică. Prin îmbinarea artei fotografice cu mesajul creștin al mulțumirii, copiii au învățat că fiecare clipă trăită în familie este un dar al lui Dumnezeu, iar un simplu „mulțumesc” rostit din inimă devine o rugăciune a recunoștinței aduse lui Dumnezeu”, ne‑a transmis preotul paroh Ștefan Cătălin Niță.