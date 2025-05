Festivalul corurilor de copii și tineret „Timotei Popovici”

Primul festival coral pentru copii şi tineret din România a debutat în comuna Marga din judeţul Caraş‑Severin în anul 1982. Anul acesta a ajuns la cea de‑a 40‑a ediție, când inițiatorul său, prof. dr. Dumitru Jompan, împlinește vârsta de 86 de ani. Încadrat în seria de manifestărilor „Zilele credinței și culturii”, organizate de Episcopia Caransebeșului, acest festival s‑a desfășurat sâmbătă, 10 mai, la Casa de Cultură din Oțelu Roșu, județul Caraș‑Severin. Festivalul este dedicat preotului și compozitorului Timotei Popovici, originar din localitatea Tincova, cel mai prolific compozitor de muzică corală pentru copii.

Festivalul a debutat cu o sesiune de comunicări științifice presărate cu recitaluri muzicale realizate de Didina Curea și Costel Popa. Au interpretat coruri de copii și tineri din județele: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș‑Severin. Invitat special a fost Corul de copii „Carmina Felix” din Serbia. La acest festin muzical a participat și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, autorități locale, preoți, muzicologi, oameni de cultură, numeroși copii și tineri, precum și credincioși de pe Valea Bistrei.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu în această sâmbătă binecuvântată din perioada Penticostarului, chiar în ziua de pomenire și cinstire a Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, aici în capitala Văii Bistrei am organizat ediția a 40‑a a Festivalului «Timotei Popovici», un festival pentru corurile de copii și tineret, un festival care a luat ființă în anul 1982 la inițiativa domnului profesor Dumitru Jompan. Ne bucurăm că și în acest an centenar am reușit să organizăm acest festival, să‑l cinstim pe preotul, dirijorul și compozitorul Timotei Popovici și să‑i aducem prinos de recunoștință domnului profesor Dumitru Jompan, cel care a inițiat generații de‑a rândul la Seminarul nostru Teologic din Caransebeș”, a subliniat Episcopul Caransebeșului.

Toate corurile participante au primit plachete, diplome și alte daruri. Episcopul Caransebeșului a oferit profesorului Dumitru Jompan o plachetă aniversară.