Filmul „Coroana României” la Curtea de Argeș

Data: 05 Noiembrie 2025

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul cultural și comunicații media, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu jurnalistul George Grigoriu, a organizat duminică, 2 noiembrie, un eveniment dedicat istoriei, culturii și spiritualității românești: proiecția filmului documentar „Coroana României”, creație a jurnalistului și realizatorului George Grigoriu, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

La evenimentul desfășurat în spațiul încărcat de istorie și sfințenie al Mănăstirii Curtea de Argeș, județul Argeș, locul de odihnă al regilor României și simbol al continuității noastre naționale, au participat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; și Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, care a arătat celor prezenți cum sunt organizate comunitățile românilor departe de țară, dar și dragostea pe care aceștia o au față de tradițiile și neamul românesc.

Filmul „Coroana României” este o incursiune emoționantă în trecutul monarhiei române, aducând în prim‑plan momentele definitorii care au modelat destinul țării. După proiecții de succes la Paris, Londra, Ateneul Român și Palatul Regal din București, pelicula a ajuns la Curtea de Argeș, locul în care istoria și credința se împletesc.

Moderatorul evenimentului, George Grigoriu, a prezentat‑o pe soprana Elina Velica, a cărei voce i-a încântat pe cei prezenți prin momentul muzical oferit.