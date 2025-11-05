Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Filmul „Coroana României” la Curtea de Argeș

Data: 05 Noiembrie 2025
Data: 05 Noiembrie 2025

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul cultural și comunicații media, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu jurnalistul George Grigoriu, a organizat duminică, 2 noiembrie, un eveniment dedicat istoriei, culturii și spiritualității românești: proiecția filmului documentar „Coroana României”, creație a jurnalistului și realizatorului George Grigoriu, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

La evenimentul desfășurat în spațiul încărcat de istorie și sfințenie al Mănăstirii Curtea de Argeș, județul Argeș, locul de odihnă al regilor României și simbol al continuității noastre naționale, au participat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; și Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, care a arătat celor prezenți cum sunt organizate comunitățile românilor departe de țară, dar și dragostea pe care aceștia o au față de tradițiile și neamul românesc.

Filmul „Coroana României” este o incursiune emoționantă în trecutul monarhiei române, aducând în prim‑plan momentele definitorii care au modelat destinul țării. După proiecții de succes la Paris, Londra, Ateneul Român și Palatul Regal din București, pelicula a ajuns la Curtea de Argeș, locul în care istoria și credința se împletesc.

Moderatorul evenimentului, George Grigoriu, a prezentat‑o pe soprana Elina Velica, a cărei voce i-a încântat pe cei prezenți prin momentul muzical oferit.

 

