Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Final de proiect filantropic în Arhiepiscopia Târgoviștei

Final de proiect filantropic în Arhiepiscopia Târgoviștei

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Data: 13 Ianuarie 2026

În Arhiepiscopia Târgoviștei s-a încheiat sesiunea de finanțare a proiectelor social‑filantropice derulate prin Fondul Pastoral Eparhial, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Această ediție a fost dedicată inițiativelor cu tematică specifică sărbătorii Nașterii Domnului și a vizat sprijinirea parohiilor de categoria a III‑a.

Au fost susținute 20 de proiecte, implementate în preajma marelui praznic al Crăciunului. Prin aceste programe au fost ajutate 853 de persoane aflate în dificultate, din parohii cu resurse limitate, din toate cele cinci protoierii ale eparhiei.

Activitățile finanțate au inclus oferirea de produse alimentare și îmbrăcăminte pentru copii, adulți și vârstnici aflați în situații vulnerabile, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   Arhiepiscopia Târgoviștei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri