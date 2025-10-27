Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hartă interactivă pentru pelerinii care se închină în Catedrala Națională

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 27 Octombrie 2025

După ce, săptămâna trecută, Arhiepiscopia Bucureștilor a venit în întâmpinarea credincioșilor care urcă pe Dealul Patriarhiei printr‑o platformă ce le pune la dispoziție informații în timp real privind pelerinajul la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, site‑ul eparhiei vine acum și în sprijinul pelerinilor care doresc să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

Credincioși din întreaga țară și din diasporă se află în aceste zile în Capitala României pentru a lua parte la slujba de sfințire a veșmântului iconografic al Catedralei Mântuirii Neamului, săvârșită duminică de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul României, și a vizita interiorul impunătorului lăcaș de rugăciune, închinându‑se totodată în Sfântul Altar. În acest sens, pe site‑ul arhiepiscopiabucurestilor.ro a devenit disponibilă pagina „Sfințirea picturii Catedralei Naționale - hartă interactivă”, prin accesarea căreia cei interesați au ocazia de a afla date în timp real despre locul în care se află capătul rândului de închinători și despre timpul de așteptare pentru a intra în mărețul lăcaș. La fel ca în cazul primei hărți, datele sunt actualizate permanent de voluntarii grupului „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care se află permanent alături de pelerini.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Națională  -   CMN
