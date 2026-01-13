Hirotonie la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”

Data: 13 Ianuarie 2026

Duminică, 11 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”, Protopopiatul Bârlad. Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar, și părintele exarh Zaharia Curteanu, starețul sfântului așezământ.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În omilia rostită după citirea textului evanghelic, ierarhul Hușilor a explicat de ce Domnul Hristos alătură pocăința Împărăției lui Dumnezeu.

„Prin Taina Pocăinței nu facem altceva decât să ne descoperim sinele nostru cel adevărat și să-l vedem exact așa cum este el, rănit, împuns, murdărit de păcat. Prin pocăință, avem șansa, pe care o primim de la Dumnezeu, să ne purificăm duhovnicește și să devenim oameni noi. Indiferent câtă murdărie a păcatului am acumulat, dacă vom intra în această stare de pocăință, de schimbare radicală a vieții noastre, vom deveni oameni noi”.

Preasfinția Sa a arătat că, potrivit spiritualității creștine, omul nu poate fi redus la păcatul pe care îl săvârșește, ci trebuie perceput potrivit efortului depus pentru a se schimba: „Cel care se angajează în lucrarea aceasta a pocăinței ca schimbare a vieții va avea întotdeauna în adâncul sufletului său faptul că celălalt, semenul său, nu poate fi evaluat prin păcatele pe care le săvârșește, ci prin îndreptarea la care lucrează.

Un om care se pocăiește are convingerea că omul nu poate fi redus niciodată la păcatul pe care-l săvârșește, ci el poate fi perceput în funcție de cât lucrează să schimbe sufletul său în bine și în frumos”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Petru, din obștea Mănăstirii „Prodromița”.