Hirotonie la o parohie din Drobeta‑Turnu Severin

Numeroși credincioși din cartierul Schela Nouă, municipiul Drobeta‑Turnu Severin, s‑au adunat duminică, 12 octombrie, cu mare bucurie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” pentru a primi binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În timpul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț Brândușescu pe seama Parohiei Severinești, Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, conform episcopiaseverinului.ro. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Pilda semănătorului.

Părintele paroh Andrei‑Robert Zidaru a mulțumit Părintelui Episcop Nicodim și credincioșilor care s‑au ostenit să participe la slujbă.