Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la o parohie din Drobeta‑Turnu Severin

Hirotonie la o parohie din Drobeta‑Turnu Severin

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 15 Octombrie 2025

Numeroși credincioși din cartierul Schela Nouă, municipiul Drobeta‑Turnu Severin, s‑au adunat duminică, 12 octombrie, cu mare bucurie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” pentru a primi binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În timpul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț Brândușescu pe seama Parohiei Severinești, Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, conform episcopiaseverinului.ro. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Pilda semănătorului.

Părintele paroh Andrei‑Robert Zidaru a mulțumit Părintelui Episcop Nicodim și credincioșilor care s‑au ostenit să participe la slujbă.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Eveniment cultural la Galaţi Știri
    Eveniment cultural la Galaţi

    La Biserica „Înălţarea Domnului” din cartierul gălăţean Ţiglina II a avut loc vineri, 10 octombrie, o nouă manifestare cultural‑religioasă, prilejuită de prezentarea volumului 2 al revistei

    15 Oct, 2025
  • Resfințirea unei biserici din județul Olt Știri
    Resfințirea unei biserici din județul Olt

    Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat marți, 14 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mereni, județul Olt, păstorită de pr. Nicolae‑Laurențiu Paraschiva, pa

    15 Oct, 2025
TOP 6 Știri