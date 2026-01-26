Hirotonie la Paraclisul Catedralei Naționale din București

În Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru diacon pe seama Parohiei Vintilă Vodă, județul Ilfov, pe teologul Ionuț Danțiș, ostenitor în cadrul Atelierelor Patriarhiei Române.

Din soborul care a slujit împreună cu ierarhul au făcut parte părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele protosinghel Andrei Nechifor, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele protopop Ioan Bondar, Protoieria Ilfov Sud; părintele Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial; diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor prezenți despre smerenia gestului făcut de vameșul Zaheu, care a adus mântuirea întregii sale familii: „Zaheu nu dorea neapărat să se întâlnească personal cu Iisus, ci căuta doar să‑L vadă, să știe cine este, cum arată Cel despre care auzise atâtea. Însă, căutarea lui Zaheu era mai mult decât o simplă curiozitate. Era insatisfacția pe care nu o putea potoli nici toată averea strânsă, nici relațiile sau traiul bun. Era suferința lăuntrică, nemulțumirea că toate eforturile și banii nu‑i aduceau fericirea pe care o căuta mereu. De aceea, auzind că trece Iisus prin cetate, face un gest ciudat, de‑a dreptul ridicol pentru poziția lui socială. Fiind mic de statură, aleargă înainte și se cocoață într‑un copac de la marginea drumului, pe unde avea să treacă Iisus înconjurat de mulțime. Nu‑L cunoștea pe Iisus, nu știa că Acesta venise să‑i caute pe păcătoși și nu pe cei care credeau că sunt drepți. Prin urmare, nu Zaheu Îl caută pe Iisus, ci Iisus îl caută pe Zaheu. Hristos‑Domnul este în căutarea oii pierdute. Și când Domnul caută, știe să găsească!”