Hirotonie și instalare de preot paroh în Ciocani, Vaslui

Data: 10 Martie 2026

Duminică, 8 martie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Ciocani, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, ierarhul Hușilor l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Narcis Bâgea și l-a instalat în demnitatea de nou paroh al comunității.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele protopop Andrei Mereuță.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a arătat modul în care Sfântul Grigorie Palama ne învață cum putem dobândi starea de liniște și echilibru sufletesc și a arătat că liniștea se instalează în sufletul omului atunci când există o armonie între ceea ce simte și ceea ce gândește: „Trebuie să reușim să armonizăm ceea ce gândim cu ceea ce simțim. Când există o corespondență perfectă între minte, ceea ce gândim, și inimă, acesta este isihasmul. «Isihasm» este un cuvânt din limba greacă și înseamnă «liniște». Liniștea vine în om când există armonie între ce gândește și ceea ce simte. De multe ori este un divorț între minte și inimă. E o fractură imensă, o prăpastie mare și de aceea ne tot chinuim; una gândim, alta simțim și nu reușim să le aducem în aceeași zonă de gândire unitară, adică în armonie. Să ne învrednicească Domnul pe fiecare dintre noi să lucrăm cu mintea noastră, să ne angajăm în trezvie, în starea asta de vigilență și să avem încredere în Dumnezeu și în lucrarea Sa, în lumina Sa cea necreată care nu înseamnă altceva decât prezența Lui în viața noastră”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Narcis Bâgea, pe seama Parohiei Ciocani, iar la final i‑a oferit Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii, instalându‑l ca paroh al acestei comunități.

Totodată, ierarhul Hușilor a mulțumit, într‑un cadru festiv, fostului paroh, Corneliu Popa, acum ieșit la pensie, pentru întreaga activitate pastorală, oferindu‑i distincția de vrednicie „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

 

