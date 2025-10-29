Hram în paraclisul Liceului Ortodox din Oradea

Paraclisul cu hramul „Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului” din cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și‑a sărbătorit, la 23 octombrie, ocrotitorul spiritual. Ca în fiecare an, începând din 2010, a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Sfântului Apostol Iacov, una dintre cele mai vechi și prețioase rânduieli liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Slujba a fost săvârşită în paraclisul liceului de un sobor de preoți profesori, sub protia pr. prof. Dorel Leucea, director adjunct al instituției. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diacon Nicolae Firu”, dirijat de pr. prof. Ștefan Lakatos.

Pr. Dorel Leucea a evidențiat semnificația Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul XX şi a subliniat, apoi, trăsăturile definitorii ale personalității Sfântului Apostol Iacov.

Liturghia Sfântului Apostol Iacov, săvârşită în puține locuri ale lumii ortodoxe - în special în Biserica Greciei și Patriarhia Ierusalimului - reprezintă un monument liturgic de o profundă valoare spirituală și teologică, care a stat la temelia formulării Liturghiilor Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea de anul acesta a avut o semnificație aparte și prin faptul că, în aceeași zi, Biserica Ortodoxă Română l‑a prăznuit pentru întâia oară pe Sfântul Preot Mărturisitor Constantin Sârbu, canonizat în anul 2025, împreună cu alți sfinți români din perioada comunistă.

Evenimentul s‑a desfășurat și în contextul programului educațional „Săptămâna verde”, oferind prilejul unei participări active din partea elevilor și a cadrelor didactice.