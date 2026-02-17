Hram și sfințire de raclă la Parohia Bărbătescu Vechi din București

Credincioși din București s‑au reunit astăzi, 17 februarie, în rugăciune, la hramul paraclisului situat la demisolul noii biserici a Parohiei Bărbătescu Vechi, „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”. Bucuria sărbătorii a fost încununată de sfințirea noii racle ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Programul liturgic a început încă din ajun, când a fost săvârșită rânduiala Privegherii, ce a cuprins Vecernia cu Litia și Utrenia, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron și a Sfântului Apostol Andrei.

Manifestările liturgice din ziua hramului au fost deschise de slujba Acatistului Sfântului Teodor Tiron. În continuare, părintele Valer Ulican, protoiereu al Protoieriei Sector 5 Capitală, împreună cu un sobor de clerici din care a făcut parte și părintele paroh Viorel Dincă, secretar al Protoierei Sector 5 Capitală, a săvârșit slujba de sfințire a raclei în care se regăsește părticica din cinstitele moaște ale Sfântului Apostol Andrei, precum și a icoanei Ocrotitorului României. Odorul de mare preț a fost dăruit Parohiei Bărbătescu Vechi de către Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolit de Serres și Nigrita, din Grecia.

Bucuria duhovnicească a continuat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de clerici, sub protia părintelui protoiereu Valer Ulican.

Părintele protoiereu a rostit un cuvânt de învățătură evidențiind înțelesurile adânci ale muceniciei creștine: „Ce ne învață Sfântul Teodor? Mai întâi, curajul credinței. El era soldat al împăratului pământesc, dar nu a uitat niciodată că mai presus de orice este Împăratul ceresc. A făcut ascultare în cele omenești atâta timp cât acestea nu‑i încălcau credința. Când i s‑a cerut să se lepede de Hristos, a ales fără ezitare calea lui Dumnezeu. Viața lui ne cheamă și pe noi să ne întrebăm: cui slujim cu adevărat? Care porunci le ascultăm mai mult - ale lumii, ale interesului apropiat, ale modei contemporane sau poruncile lui Hristos? De multe ori, presiunea asupra noastră nu mai vine astăzi prin prigoană sângeroasă, ci printr‑o prigoană tăcută: rușinea de a mărturisi că suntem creștini, tentația de a ne amesteca în compromisuri, oboseala de a ne ruga, grija exagerată de cele materiale. Sfântul Teodor ne arată că adevărata demnitate a omului nu stă în funcții, în bani, în reputație, ci în fidelitatea față de Dumnezeu”.

Trecând de la pilda vieții Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron la semnificația sfințirii noii racle, părintele protoiereu a creionat o tâlcuire profundă despre cinstirea datorată sfintelor moaște și despre datoria fiecărui creștin de a deveni raclă duhovnicească.

„În această lumină a nevoinței și a mărturisirii, la sărbătoarea de astăzi avem înainte și chipul Sfântului Apostol Andrei. Astăzi am sfințit o nouă raclă pentru cinstitele sale moaște. Gestul acesta nu este unul pur exterior sau decorativ. Raclă înseamnă «lăcaș» sau «casă» pentru sfintele moaște. Prin sfințirea ei, mărturisim cu toții că pentru noi trupul sfinților nu este un lucru oarecare, ci un vas sfințit, sălaș al harului lui Dumnezeu. Moaștele nu sunt simple relicve istorice, ci trupuri transfigurate prin Duhul Sfânt, izvoare de binecuvântare și de întărire pentru credincioși. În același timp, racla aceasta nou‑sfințită este pentru noi și o chemare. Ea ne întreabă: «Ce raclă pregătești tu în inima ta pentru Hristos?». Putem avea racle frumoase, din argint, aur, sculptate cu măiestrie, dar dacă inima noastră este rece, întinată, plină de ură, de invidie, de neiertare, atunci nu I‑am făcut lui Hristos loc în viața noastră. Raclă de lemn sau de metal pentru sfinți și raclă vie a inimii pentru Dumnezeu - amândouă trebuie împodobite: una cu frumusețe materială, cealaltă cu frumusețe duhovnicească”, a spus părintele protoiereu Valer Ulican.