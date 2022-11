Hramul Asociației „Sfânta Anastasia Romana” din Târgu Ocna

Data: 03 Noi, 2022

În ziua de 29 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Anastasia Romana, tânăra mărturisitoare ce și‑a dedicat viața mărturisirii și slujirii lui Hristos, astfel încât asociația de la Târgu Ocna, care îi poartă numele, și‑a cinstit ocrotitoarea.

În comunitatea orașului‑stațiune Târgu Ocna, județul Bacău, există organizația care slujește aproapelui, mai ales celor tineri, și care poartă numele Sfintei Anastasia.

În ziua pomenirii sfintei, Asociația „Sfânta Anastasia” și‑a serbat hramul, iar anul acesta, această sărbătoare a fost una deosebită. În prima parte a zilei, credincioșii din comunitate, alături de mulți copii, au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită în sobor de preoți, la Biserica „Sfântul Ioan” a parohiei cu același nume, în sânul căreia a luat ființă asociația.

După slujbă, la sediul Centrului „Anastasia” al asociației a avut loc un festival de toamnă, o zi a recoltei pregătită special pentru cei mici, care au participat cu bucurie și au beneficiat gratuit de o zi ca o sărbătoare câmpenească. Voluntarii asociației, alături de câteva familii de bucătari, le‑au pregătit, într‑un decor de toamnă, multe jocuri, surprize și bunătăți culinare. Astfel, aceștia și‑au consumat energia, iar mai apoi s‑au așezat cu toții la o masă copioasă, gătită așa cum se cuvine, pentru ei. Bucuria lor a fost una greu de exprimat în cuvinte, însă s‑a putut citi pe chipurile lor, mai ales că mulți dintre copii sunt prietenii care participă zilnic la activitățile Centrului de zi „Anastasia”.

„Festivalul de toamnă organizat cu prilejul hramului Asociației «Sfânta Anastasia» se dorește a fi o prezență an de an în comunitate, mai ales că acest prim an a avut un impact foarte bun și toate feedbackurile copiilor și părinților au fost la superlativ. Aceste evenimente pentru copii întăresc relațiile dintre ei, promovează și stimulează socializarea, pe care din ce în ce mai mulți copii o fac online în detrimentul relațiilor și jocului fizic. Faptul că tinerii, copii sau voluntari adolescenți, au reușit 5 ore să petreacă timp de calitate fără a mai folosi gadgeturile este o realizare frumoasă și cea mai mare satisfacție”, a declarat pr. Silviu Butucaru, directorul Asociației „Sfânta Anastasia”.