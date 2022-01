Hramul Bisericii Bucur Ciobanul din Capitală

Biserica istorică Bucur Ciobanul din Capitală, situată pe colina din vecinătatea Mănăstirii Radu Vodă, și‑a sărbătorit marți, 18 ianuarie 2022, hramul închinat Sfinților Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei. Credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine la racla ce păstrează câte un fragment din cinstitele moaște ale sfinților ocrotitori, care a fost așezată spre închinare în fața Altarului de vară al bisericii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în zi de hram de un sobor de preoți condus de părintele Ioan Vartan Armaşi, protopop al Protoieriei Sector 4 Capitală.

Toți credincioșii care au urcat treptele colinei spre lăcașul de rugăciune și au participat la Sfânta Liturghie au primit din partea parohiei câte o carte de rugăciuni și Acatistul Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei, ca un dar duhovnicesc. „În raport cu ceilalți ani, putem spune că este sărbătoarea pe care am pregătit‑o în mod deosebit, pentru că am preferat să oferim credincioșilor mici daruri duhovnicești. Împreună cu membrii Consiliului și Comitetului parohial ne‑am gândit ca în «Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului» să dăruim fiecărui credincios câte o carte de rugăciuni și un Acatist al Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, care de‑a lungul timpului au ocrotit acest lăcaș de rugăciune, pe slujitorii și credincioșii care i‑au trecut pragul. Anul acesta am scos spre închinare racla cu cinstitele moaște ale sfinților ocrotitori lângă Altarul de vară al bisericii, special pentru ca în sfântul lăcaș de închinare, care are dimensiuni reduse, să fie respectate rânduielile pe care autoritățile noastre le‑au rânduit. Sărbătorirea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril este un prilej de exprimare a recunoștinței pentru sfinții cărora le datorăm faptul că pe locul acesta binecuvântat sfântul nostru lăcaș de închinare a continuat să fie de‑a lungul vremurilor locul în care moșii și strămoșii noștri și‑au aflat liniștea sufletească, în care și‑au plecat genunchii la rugăciune și și‑au înălțat inimile și gândurile către Dumnezeu. Ne‑am amintit de toți înaintașii noștri care au ctitorit, iubit și sprijinit această biserică”, a spus părintele paroh Ionuț Bărbulescu.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii istoricului lăcaș de rugăciune trecuți la Domnul.