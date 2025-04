„Armonii ale credinței”, sărbătoare duhovnicească și culturală în Episcopia Caransebeșului

Episcopia Caransebeșului organizează în perioada 27 aprilie - 4 mai, sub genericul „Zilele credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeşului” - ediţia a XVIII‑a, mai multe evenimente religioase, culturale şi artistice. Manifestările sunt prilejuite de sărbătorirea festivă a hramului Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeş (Duminica Tomii), de proclamarea în Patriarhia Română a anului 2025 ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX‑lea”. Pe plan local, în acord cu tema Patriarhiei Române, Eparhia Banatului Montan sărbătoreşte 160 de ani de la întemeiere și astfel vor fi și evenimente grupate sub genericul „Episcopia Caransebeșului - 160 de ani de mărturisire și trăire a credinței”.

Activităţile duhovniceşti şi culturale ce vor fi organizate vizează în primul rând evaluarea şi valorificarea tezaurului cultural şi spiritual ortodox‑român, dar şi dorința de a actualiza importanța implicării Bisericii în viața socială și culturală a societății într‑un mod constant și constructiv.

Duminică, 27 aprilie, se va oficia Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Catedralei „Învierea Domnului” din Caransebeș. La aceste manifestări vor fi prezenţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie din ţară şi credincioşi din întreaga eparhie. Această slujire festivă va fi momentul liturgic prin care se vor evoca aniversările comemorative ale Patriarhiei Române. După oficierea Sfintei Liturghii, în faţa Catedralei Episcopale va avea loc un spectacol de promovare a tradiţiilor din satul bănăţean, la care vor participa formaţii de dansatori şi tineri care îşi vor prezenta portul popular.

În data de 28 aprilie, Episcopia Caransebeşului organizează Simpozionul Internaţional „Episcopia Caransebeșului - 160 de ani de mărturisire și trăire a credinței. O aniversare în lumina Centenarului Patriarhiei Române”.

Simpozionul va avea mai multe tematici istorice și teologice, susținându‑se o serie de referate despre anul omagial 2025. Sunt invitaţi la acest demers ştiinţific ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie, preoţi cu preocupări istoriografice, istorici din ţară şi străinătate, specialişti în domeniul istoriei Banatului şi profesori de discipline istorice, sistematice şi practice de la facultăţile de teologie din ţară şi străinătate. În deschiderea simpozionului vor fi lansate cărţi referitoare la istoria Episcopiei Caransebeșului şi monografii ale unor personalităţi culturale bănăţene.

În data de 1 mai, se va desfăşura ediţia a XV- a a Festivalului Coral de Muzică Religioasă „Miron Cristea”, dedicat în special corurilor parohiale. Acesta va avea loc la Biserica „Schimbarea la Față” - Govândari din orașul Reșița. Vor interpreta coruri din județele: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș‑Severin, Alba și Sibiu. Invitat special: Corul psaltic al Mânăstirii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” - Nera. Festivalul poartă numele vrednicului de pomenire Patriarh Miron Cristea, pentru că în activitatea bisericească desfăşurată la Sibiu, Caransebeş şi Bucureşti acesta a sprijinit cu multă dăruire activităţile muzicale.

Zilele credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeşului vor continua, sâmbătă, 3 mai, cu Festivalul de poezie în grai bănăţean „Credinţă şi lumină”, ediţia a XV‑a, organizat la Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oravița. Vor participa la acest festival de poezie în grai bănăţean aproximativ 150 de personalități ale vieţii literare bănățene. Programul va cuprinde poezii și scenete în grai dialectal, momente folclorice (Ansamblul „Timișul” - tineret din Timișoara). Episcopia Caransebeşului sprijină astfel de acţiuni pentru că fenomenul literar al poeziei dialectale este unul specific Banatului şi are peste două sute de ani de existenţă. Poezia în grai, dialectală, are ca scop conservarea graiului bănăţean, a cântecelor, a tradiţiilor şi obiceiurilor, a portului popular etc.

Festivalul Naţional „Timotei Popovici”, ediţia a XL‑a, se va organiza în data de 10 mai. Anul acesta festivalul se va desfăşura la Casa de Cultură din Oțelu Roșu şi va fi împărţit în două secţiuni, una cu coruri din judeţ şi una cu coruri din ţară. Vor interpreta coruri de copii și tineri din județele: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș‑Severin. Invitat special: Corul de copii „Carmina Felix” din Serbia. Festivalul „Timotei Popovici” este primul festival coral pentru copii şi tineret din România şi a debutat în comuna Marga, judeţul Caraş‑Severin (1982), iar din anul 1995 a fost transferat la Caransebeş, unde episcopia s‑a ocupat îndeaproape de organizarea lui. Motivele pentru care episcopia a susţinut an de an desfăşurarea festivalului au fost promovarea muzicii religioase - care este obligatorie în interpretarea corurilor - şi cinstirea ce trebuie adusă preotului compozitor Timotei Popovici, originar din localitatea Tincova, Caraş‑Severin, cel mai prolific compozitor de muzică corală pentru copii.