Hramul de iarnă al Mănăstirii Zosin, cinstit prin slujbă arhierească

Un articol de: Flavius Popa - 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului Hristos, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Zosin din județul Botoșani, cu prilejul hramului de iarnă al așezământului monahal: cinstirea Sfântului Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa le‑a vorbit botoșănenilor despre chemarea regăsită în Evanghelia după Matei, prin care Domnul Hristos ne îndeamnă la pocăință: „Pocăința înseamnă nădejdea în Domnul. «Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția cerurilor» înseamnă că Dumnezeu S‑a apropiat de noi, S‑a apropiat pentru ca noi să primim îmbrățișarea Lui. Să împlinim această chemare, să putem spune în inima noastră: «Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh». Să binecuvântăm această apropiere, dar să ne apropiem și noi înșine, pentru că Domnul nu silnicește dragostea și alegerea noastră. Pocăința înseamnă să nădăjduim că pentru aceasta am fost chemați la viață, să fim fii ai Împărăției. Să nădăjduim că pentru aceasta a venit Domnul și a luat trup, ca să ne arate calea cea dreaptă și să ne arate că știe dorurile și alegerile noastre. Alegerea noastră este importantă și, cu fiecare alegere, ne schimbăm pe noi înșine, devenind mai apropiați de Dumnezeu”.

La final, părintele stareț Teodosie Pleșca a fost felicitat cu prilejul cinstirii sfântului ocrotitor, iar, la rândul său, clericul le‑a mulțumit celor prezenți pentru împreuna‑rugăciune. 

 

