Hramul de iarnă al parohiei din Ratuș

Data: 26 Ianuarie 2026

Ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul după calendarul neîndreptat, marți, 20 ianuarie 2026, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din localitatea basarabeană Ratuș, care și‑a sărbătorit hramul de iarnă, închinat marelui Înaintemergător al Domnului.

În această zi de sărbătoare, credincioșii parohiei s‑au bucurat de prezența și slujirea arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat actualitatea mesajului Sfântului Ioan Botezătorul pentru omul contemporan. Ierarhul a subliniat că Înaintemergătorul Domnului rămâne, peste veacuri, glasul care cheamă la pocăință, la trezvie și la adevăr, într‑o lume marcată de secularism, compromis și pierderea reperelor morale. „Sfântul Ioan nu a căutat acomodarea cu spiritul vremii, ci a ales fidelitatea față de adevăr, chiar cu prețul vieții, învățându‑ne că mărturisirea credinței nu este un discurs comod, ci o asumare responsabilă și jertfelnică”, a arătat ierarhul.

În cadrul evenimentului, ca semn de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și socială desfășurată cu dăruire în mijlocul comunității, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a oferit Părintelui paroh Ioan Marian distincția omagială „Crucea Centenarului - Darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”.

La rândul său, părintele paroh Ioan Marian a exprimat recunoștința comunității pentru vizita arhierească, pentru rugăciune și binecuvântare, subliniind importanța acestui moment pentru viața duhovnicească a parohiei, în ziua hramului de iarnă.