Hramul de toamnă al Bisericii Domnești din București

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași a fost cinstită astăzi, în mod special, și la Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, din București, care și‑a sărbătorit cel de‑al treilea hram închinat acestei sfinte mult iubite de poporul român. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal.

Credincioșii și pelerinii care au venit marți la cea mai veche biserică din Capitală s‑au putut închina la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, la o frumoasă icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva, pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, și la un veșmânt ce a acoperit moaștele sfintei de la Iași, păstrate în tezaurul sacru al acestui sfânt lăcaș istoric. Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, la Sfânta Liturghie, au făcut parte: părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal; părintele Florin Nectarie Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti; părintele paroh Gheorghe Zaharia; părintele Ciprian Florin Apetrei, părintele Florin‑Iulian Scuturoiu și părintele Bogdan Nedelcu, slujitori la Biserica Domnească din centrul Capitalei; părintele Ștefan Sfarghie, slujitor la Biserica Zlătari din Capitală.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cinstirea deosebită de care Sfânta Parascheva se bucură în rândul dreptcredincioșilor din țara noastră.

„Biserica Ortodoxă o sărbătorește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. An de an, la sărbătoarea ei, mulțimi nenumărate de credincioși, iubitori de Dumnezeu și de sfinți, pornesc de departe pentru a se închina și a se atinge de sfintele ei moaște, care, din anul 1641, se află în vechea cetate a Moldovei și fostă capitală, la Iași. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este pentru români asemenea unei sărbători naționale, fiind prăznuită în țara noastră neîntrerupt de aproape patru secole. Din 1641 și până în zilele noastre, Sfânta Parascheva ocrotește cu rugăciunile ei țara și poporul acesta. De ziua serbării sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva îi adună în rugăciune și mărturisire comună pe toți cei care Îl iubesc și Îl caută pe Dumnezeu. Mulțimi de oameni, tineri și vârstnici, din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, renunță la viața lor obișnuită pentru a deveni, preț de câteva zile, pelerini și închinători la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale altor sfinți ai Bisericii Ortodoxe, prezente la Iași. Zilnic, Sfânta Parascheva este mângâiere și încurajare pentru atâtea suflete obosite în lupta cu greutățile vieții. Darul sfințeniei pe care l‑a dobândit se revarsă precum ploaia ori razele soarelui, care, prin voia lui Dumnezeu, răcoresc și luminează pe toți: pe cei buni și pe cei răi, pe cei drepți și pe cei nedrepți”, a reliefat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

În încheiere, părintele paroh Gheorghe Zaharia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă deosebită arătată Parohiei „Sfântul Anton”‑Curtea Veche. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru bogatul cuvânt de învățătură.

În ajunul sărbătorii, slujba Vecerniei cu Litia a fost săvârșită de un sobor de preoți, urmată de o procesiune în jurul bisericii istorice cu icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.