Hramul de vară al Parohiei Mihai Bravu din Capitală

Numeroși credincioși și pelerini au poposit astăzi, 27 august, la biserica Parohiei Mihai Bravu din Protoieria Sector 3 Capitală, pentru a‑l sărbători pe Sfântul Mucenic Fanurie. Lăcașul bucureștean adăpostește o icoană a sfântului ocrotitor cinstită cu evlavie de credincioșii bucureșteni.

Praznicul ocrotitorului spiritual al bisericii Parohiei Mihai Bravu din București a început marți, 26 august, odată cu oficierea Vecerniei cu Litia, iar ziua următoare Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor din care au făcut pare părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, părintele Bogdan Matei, paroh al sfântului lăcaș și inspector eparhial, părintele Ioan Mărăcineanu, părintele Alin Hotcoleanu, părintele Marian Hangu și părintele Ovidiu‑Daniel Balahura.

În cuvântul de învățătură rostit, părintele profesor Constantin Pătuleanu a evidențiat importante aspecte istorice legate de viața și activitatea Sfântului Mucenic Fanurie.

„Viața Sfântului Mucenic Fanurie este cunoscută începând din veacul al 8‑lea. Noi nu cunoaștem multe informații despre acest martir al Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum spun martirologiile, și nici nu există vreunul care să îi fi menționat numele. Din această pricină, în secolul al 8‑lea, înainte de anul 820, cineva a scris viața Sfântului Mucenic Fanurie, iar acest manuscris a ajuns la Papa Pascal I și apoi a fost publicat în Acta Sanctorum. În acest act, ni se arată că în insula Rodos exista deja o biserică închinată Sfântului Mucenic Fanurie, încă din anul 800. Asta înseamnă că acest sfânt a fost cu mult timp înainte cinstit. Așadar, este îndreptățită afirmația care spune că acesta a fost contemporan și martir în vremea împăratului Dioclețian. A trebuit să treacă 500 de ani, jumătate de mileniu, însă conștiința a rămas în sufletul credincioșilor din acea vreme, deoarece au ridicat o biserică în cinstea lui. Mai târziu, s‑au descoperit ruinele bisericii și icoanele făcătoare de minuni, iar cercetătorii au descifrat pe vechiul odor închinat lui Dumnezeu că este vorba despre Sfântul Mucenic Fanurie”, a spus părintele Constantin Pătuleanu.

În continuare, părintele Bogdan Matei a vorbit despre importanța hramului, precum și despre pregătirile care au stat la baza organizării acestei sărbători parohiale: „Astăzi, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Fanurie. El este și ocrotitorul Parohiei Mihai Bravu. Această biserică mai este ocrotită de Sfânta Treime și de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cu ocazia acestei sărbători importante din calendarul de evenimente al bisericii, a fost așezată spre închinare Icoana‑Acatist a Sfântului Mucenic Fanurie, care înfățișează suferințele pe care acesta le‑a îndurat pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Totodată, la acest praznic la care participă un număr însemnat de credincioși și pelerini, au fost pregătite un număr de 650 de pachete alimentare și, de asemenea, la sfârșitul programului liturgic va fi organizată o agapă frățească”.

În continuarea programului liturgic, a fost săvârșită slujba Parastasului în cinstea ctitorilor sfântului lăcaș din Capitală.

Hramul de vară al parohiei bucureștene se va încheia odată cu slujba Paraclisului închinat Sfântului Mucenic Fanurie, începând cu ora 18:00.

În fiecare seară de luni, începând cu ora 18:00, la Parohia Mihai Bravu din București se săvârșește Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie.