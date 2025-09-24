Hramul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale

Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale, din cadrul Episcopiei Giurgiului, va trăi bucuria prăznuirii hramului de toamnă, închinat Maicii Domnului.

Anul acesta sărbătoarea va fi binecuvântată prin aducerea unei icoane, copie a icoanei Maicii Domnului „Antifonitria” („Împotrivă grăitoarea”), de la Mănăstirea Constamonitu din Sfântul Munte Athos, Grecia. Icoana va fi sfințită în dimineața zilei de hram de către un sobor de preoți și așezată într‑un baldachin special pregătit, pentru a oferi alinare, sprijin și întărire în rugăciunile tuturor credincioșilor care vor participa la sărbătoare.

Programul liturgic va începe la ora 9:00 cu slujba de sfințire a icoanei și așezarea acesteia spre închinare, urmată de citirea Acatistului Maicii Domnului „Antifonitria” și săvârșirea Sfântei Liturghii, săvârșită de un sobor sobor de preoți.

Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale îi invită pe credincioși să se alăture în această zi de sărbătoare, pentru a aduce împreună rugăciune și mulțumire Maicii Domnului, ocrotitoarea celor care caută sprijin și mângâiere sub Sfântul ei Acoperământ.