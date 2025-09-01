Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul Mănăstirii Făgetel, judeţul Harghita

Hramul Mănăstirii Făgetel, judeţul Harghita

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Data: 01 Septembrie 2025

La hramul „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Mănăstirea Făgetel, judeţul Harghita, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Nestor, care a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de viață duhovnicească pentru toți creștinii.

„Îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru că este cel mai mare sfânt pe care îl avem în Biserica noastră după Maica Domnului. (...) De aceea să îl cinstim și noi pe Sfântul Ioan și nu doar atât, să îl cinstim prin post și prin rugăciune astăzi, ci să îl avem permanent ca pildă și model în viața noastră, pentru că El atâtea lucrări a mărturisit și a săvârșit încât este imposibil să nu putem găsi și noi măcar una dintre calitățile Lui, dintre virtuțile Lui, pe care să o putem împlini în viața noastră”, a spus ierarhul.

La final, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de mulțumire celor prezenți, iar pr. Ioan Oltu a fost hirotesit duhovnic.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Mănăstirea Făgeţel  -   PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri