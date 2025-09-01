Hramul Mănăstirii Făgetel, judeţul Harghita

Data: 01 Septembrie 2025

La hramul „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Mănăstirea Făgetel, judeţul Harghita, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Nestor, care a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de viață duhovnicească pentru toți creștinii.

„Îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru că este cel mai mare sfânt pe care îl avem în Biserica noastră după Maica Domnului. (...) De aceea să îl cinstim și noi pe Sfântul Ioan și nu doar atât, să îl cinstim prin post și prin rugăciune astăzi, ci să îl avem permanent ca pildă și model în viața noastră, pentru că El atâtea lucrări a mărturisit și a săvârșit încât este imposibil să nu putem găsi și noi măcar una dintre calitățile Lui, dintre virtuțile Lui, pe care să o putem împlini în viața noastră”, a spus ierarhul.

La final, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de mulțumire celor prezenți, iar pr. Ioan Oltu a fost hirotesit duhovnic.