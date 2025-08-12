Hramul Mănăstirii Nicula

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru transilvăneni are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula. Astfel, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo‑n deal”, amintind de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni.

Procesiunea va începe joi, 14 august, de la ora 11:00, de la Biserica „Sfântul Nicolae” din parcul central al orașului Gherla, și va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Procesiunea va fi condusă de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, conform unui comunicat transmis de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.

De la ora 18:00, la Altarul de vară al mănăstirii va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei, iar de la ora 22:00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și vor fi săvârșite slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului.

Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, la miezul nopții.

În ziua praznicului, vineri, 15 august, de la ora 9:00, tot la Altarul de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti un cuvânt de învățătură.

Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într‑o grădină a Maicii Domnului, după cum a transmis Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.