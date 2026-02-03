Hramul școlilor de teologie ortodoxă din Arad

Pentru școlile de teologie arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și Seminarul Teologic Ortodox, ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie, a fost un moment de aleasă sărbătoare care a reunit la Arad mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

La paraclisul universitar „Sfântul Maxim Mărturisitorul” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, în ajun, 29 ianuarie, a fost săvârșită Vecernia cu Litie, răspunsurile la strană fiind oferite de grupul de studenți și absolvenți ai facultății care, după obicei, înfrumusețează cântarea liturgică în acest lăcaș. La sfârșit, pr. prof. dr. Lucian Farcașiu a rostit un cuvânt de învățătură despre contribuția Sfinților Trei Ierarhi la cristalizarea învățăturii Bisericii Ortodoxe.

În dimineața zilei de 30 ianuarie, în Catedrala veche a Aradului, după slujba Utreniei a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu PS Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; și PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Alături de aceștia, din soborul slujitor au făcut parte părinții profesori care ostenesc la cele două școli teologice arădene. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corurile reunite ale studenților și elevilor seminariști, sub conducerea diac. prof. Marius Lăscoiu Martin.

În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Ieronim a evidențiat motivațiile istoric‑liturgice, teologice și duhovnicești care au stat la baza instituirii zilei de cinstire comună a Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

A fost săvârșită și o slujbă de pomneire pentru dascălii, ostenitorii și absolvenții școlilor teologice arădene, adormiți în Domnul.

Trei elevi seminariști cu citit pasaje din operele teologice ale celor trei mari sfinți prăznuiți, iar corurile reunite ale celor două școli teologice arădene au intonat priceasna „Troiță de arhierei”. În continuare, părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a mulțumit ierarhilor atât pentru prezența lor la sărbătoarea învățământului teologic arădean, cât și pentru implicarea lor în susținerea și promovarea evenimentelor derulate de facultatea arădeană.

La final, Părintele Arhiepiscop Timotei a acordat distincția eparhială Crucea „Sfântul Ierarh Sava Brancovici” protos. dr. Agapie Corbu, cadru didactic la Școala doctorală a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și coordonatorul Centrului de Studii Siriace care funcționează în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a acordat școlilor teologice arădene icoana Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, în semn de apreciere pentru efortul depus în derularea multiplelor activități din anul trecut închinate proclamării locale a acestui sfânt.

La această manifestare din Catedrala Veche arădeană au fost prezenți Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; și Mihai Pașca, prefectul Județului Arad.