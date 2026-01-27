Hramul Seminarului „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a marcat ziua ocrotitorului său duhovnicesc printr‑o serie de evenimente liturgice și culturale deosebite. Acestea au debutat sâmbătă, 24 ianuarie, cu simpozionul regional cu tema „Istorie, tradiție și spiritualitate în lumina vieții, operei și învățăturii Sfântului Grigorie Teologul”, pe patru secțiuni tematice, susținute de cadre didactice din toată Oltenia. Seara a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litia, de preoții profesori ai seminarului.

Momentul central al sărbătorii a avut loc duminică, 25 ianuarie, când Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care îi amintim pe părinții protopopi Aurel Guşeţelu, Emilian Cimpoeru şi Cătălin Neacşu; pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial; pr. lect. dr. Mihai Ciurea, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova; pr. dr. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic, şi părinţii profesori ai instituţiei de învăţământ. De asemenea, au fost prezenţi şi alţi invitaţi, printre care Carmen Oprea, inspector școlar pentru disciplina Religie la ISJ Dolj.

În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Irineu i‑a hirotonit întru preot pe arhid. Ştefan Fișcăleanu, pe seama Parohiei Preajba de Câmp, județul Dolj, şi întru diacon pe teologul Iulian Sabin Mihăilă, pe seama Parohiei Turburea, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat contribuția teologică și pastorală a Sfântului Grigorie Teologul: „Sfântul Grigorie a ajuns în iubirea Tatălui ceresc, pe Care L‑a cercetat și despre Care a scris înălţător şi frumos, fapt pentru care a fost numit Teologul. Noi înțelegem astăzi rostul iubirii lui Dumnezeu, cum trebuie să Îl căutăm pe Dumnezeu, întocmai lui Zaheu, având pocăință și iubire, şi cum trebuie să îl rugăm pe Sfântul Grigorie, care mijlocește în fața tronului ceresc”.

După sărbătoarea liturgică, festivitatea a continuat în Sala de conferințe a seminarului cu un program cultural‑artistic pregătit de elevii seminariști, sub îndrumarea profesorilor lor. Părintele director Lucian Dodenciu a mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru purtarea de grijă permanentă şi tuturor persoanelor implicate în organizare și a evidențiat importanța evenimentului în formarea spirituală și culturală a elevilor. Apoi, elevii au prezentat recitaluri de poezii, cântări bisericești și cântece tradiționale, creând o atmosferă de bucurie și comuniune.

Evenimentul s‑a încheiat cu un cuvânt de binecuvântare și felicitare rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care i‑a îndemnat pe toţi cei prezenţi să urmeze modelul plin de sfinţenie al ocrotitorului Seminarului Teologic: „Sfântul Grigorie este un părinte şi un scriitor cu o operă de o sensibilitate cu totul aparte, o credinţă profundă şi o cunoaştere inegalabilă. A adunat în sufletul său multe valori, ceea ce ne arată cât este de bogat. Sfântul Grigorie are acest nume de Teolog, pentru că el însuși a mers în adâncimea descoperirii dumnezeiești, cel care ne arată frumuseţea vorbei, a poeziei, a muzicii, el este cu adevărat fluier păstoresc, care ne conduce pe această cale a frumuseţilor veşnice”.