Icoanele noilor sfinte femei române pentru credincioși pe Dealul Patriarhiei

Înainte de ziua proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei române, 6 februarie, pe Colina Patriarhiei din București, Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat un punct mobil de vânzare. Această inițiativă facilitează pentru credincioși achiziționarea icoanelor noilor sfinte femei române, precum și alte produse de colportaj bisericesc.

Icoanele celor 16 femei sfinte române pot fi achiziționate și de la acest punct mobil de vânzare de pe Colina Patriarhiei, de la celelalte magazine bisericești ale Serviciului de colportaj bisericesc, dar și online, pe site‑ul colportaj.ro. Aceste icoane se regăsesc în mai multe dimensiuni. Punctul mobil este situat în apropierea Baldachinului Sfinților.

Părintele arhimandrit Joachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul Serviciului de colportaj bisericesc, ne‑a vorbit despre necesitatea ridicării acestui punct mobil.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, chiar înainte de ultima slujbă de pomenire a celor 16 femei române cu viață sfântă: mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, Arhiepiscopia Bucureștilor, cu ajutorul Patriarhiei Române, a reușit să pună în circulație icoanele celor 16 sfinte femei române. Pentru a veni în ajutorul credincioșilor și al pelerinilor, a fost organizat un punct mobil dedicat în mod special acestor sfinte, susținut de magazinele deja cunoscute din structura Arhiepiscopiei Bucureștilor, aflate în proximitatea Catedralei Patriarhale din București, respectiv Serviciul de colportaj bisericesc. Prin această inițiativă, se sprijină generalizarea cultului sfintelor femei române recent canonizate. Astfel, pelerinii care sosesc în aceste zile în București pot găsi chipurile tuturor sfintelor, reprezentate în 14 icoane, având în vedere faptul că trei dintre ele sunt pictate într‑o singură icoană, anume sfintele de la Mănăstirea Văratic. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu vor putea fi prezenți în aceste zile în Capitală, magazinul online, colportaj.ro, sau site‑ul oficial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pune la dispoziție icoanele cu chipurile sfintelor femei române, a căror proclamare generală are loc vineri, 6 februarie 2026. Ne așteptăm ca pelerinii și credincioșii prezenți pe Dealul Patriarhiei să se bucure de faptul că am reușit să le oferim aceste chipuri atât de frumoase ale sfintelor femei ale acestui popor binecuvântat de Dumnezeu”, a spus părintele arhimandrit Joachim Bejenariu.

Femeile române cu viață sfântă care au fost canonizate în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 1 iulie 2025 sunt: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu; Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești; Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș; Sfânta Magdalena de la Mălainița; Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău; Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic; Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic; Sfânta Olimpiada din Fărcașa; Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași; Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu; Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna; Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv; Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi.

Acest punct mobil de vânzare va rămâne pe Colina Bucuriei până în ziua de duminică, 8 februarie 2026.