Ierarh grec în vizită la Mănăstirea Sihăstria

Data: 25 Septembrie 2025

Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nectarie al Argolidei (Grecia) a vizitat Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul s‑a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru și Cleopa Ilie.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Nectarie a oferit câteva exemplare din cartea sa, care cuprinde învățături ale Sfântului Cleopa Ilie și mărturii despre cele patru întâlniri pe care le‑a avut cu marele duhovnic în anii 1990, 1992, 1994 și 1996. Volumul evocă, de asemenea, și personalitatea Sfântului Paisie Olaru, vizita la Schitul Sihla, precum și amintiri despre Cuviosul Sofian de la Antim, primul sfânt ortodox care a trăit în secolul 21.

Mitropolitul Nectarie a mărturisit că își dorește să dăruiască această carte tuturor studenților din eparhia sa, pentru a le oferi un model viu de trăire ortodoxă.

Vizita de la Sihăstria a avut și o dimensiune personală: Mitropolitul Nectarie a fost prieten apropiat al părintelui Ioanichie Bălan, marele cronicar al mănăstirii, cu care a corespondat mulți ani. Acesta l‑a încurajat constant să traducă în greacă cărțile Părintelui Cleopa, pentru a fi cunoscute și în spațiul elen.

 

