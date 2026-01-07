Ierarhii Eparhiei Sucevei și Rădăuților, în rugăciune de Bobotează

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie de sărbătoarea Bobotezei împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar, înconjurați de un sobor de slujitori.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian-Ionuț Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” și exarh de zonă, a citit cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic la sărbătoarea Botezului Domnului.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a mulțumit părintelui stareț pentru că a adus în atenție cuvântul exegetic regăsit și într‑una din publicațiile sale, Sărbătorile - Daruri ale învierii. Chiriarhul i‑a mulțumit apoi Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, părinților împreună slujitori, corului, precum și tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoarea Botezului Domnului, dar și celor care au ascultat slujba pe calea undelor.

La final, cei doi ierarhi au oficiat slujba Sfințirii celei Mari a apei, cei prezenți la praznicul Botezului Domnului fiind binecuvântați apoi cu Agheasmă Mare.

Cu acest prilej, au fost pregătite 10.000 de sticle cu apă sfințită.