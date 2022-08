Împlinire și bucurie duhovnicească în parohia nemțeană Bucureni

Credincioșii din Bucureni, comuna Dămuc, județul Neamț, au fost vizitați și binecuvântați duminică, 28 august, de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a târnosit noua biserică parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

Întâmpinat de localnici îmbrăcați în straie tradiționale, cu flori în mâini, în sunet de clopot și de bucium, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a poposit de dimineață la Parohia Bucureni pentru a oficia slujba de sfințire a bisericii închinate Maicii Domnului. Potrivit preotului paroh Cătălin Dan Radu, a fost pentru prima dată când un mitropolit a poposit în Bucureni și a oficiat Sfânta Liturghie. Mergând în procesiune, ierarhul locului și clericii au înconjurat sfântul lăcaș și au sfințit biserica la exterior cu Sfântul și Marele Mir și agheasmă, iar apoi s‑au îndreptat spre Sfântul Altar pentru a participa la rânduiala târnosirii Sfintei Mese. După pecetluirea și sfințirea Prestolului, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a sfințit pictura interioară, iar mulțimea prezentă a așteptat pentru a se închina, după tradiție, în Altarul bisericii.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea lăcașului de cult, nu înainte de a le citi celor prezenți Rugăciunea cea mare de dezlegare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Camena” al preoteselor din Protopopiatul Piatra-Neamț, dirijat de prof. Elena Amariei.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre cât de importantă este iertarea în relație cu Dumnezeu și cu aproapele nostru: „Împăratul a hotărât într‑o bună zi să facă socoteala cu slugile sale. Într‑o bună zi, Dumnezeu va face socoteala cu noi, că nu suntem nemuritori, și ne prezentăm în fața Lui așa cum suntem. Ne prezentăm cu traista faptelor bune, mai mult goală decât plină, pentru că ne‑am ocupat prea mult de noi, n‑am fost prea rugători, prea creștini. Ne prezentăm acolo și Dumnezeu ne cere socoteală. Putem totuși să ne prezentăm mai ușor cu un singur lucru: «Doamne, i-am iertat pe cei care mi‑au greșit. Prea mult n‑am postit, la biserică am mers și eu cât am putut, dar nu am purtat dușmănie pe nimeni». Dacă tu, în rugăciunea «Tatăl nostru», ai zis «precum și noi iertăm greșiților noștri», atunci și Dumnezeu ne va ierta nouă păcatele, și ne încredințăm în acest cuvânt al Domnului. Dumnezeu, Cel care nu se dezminte niciodată, care își păstrează cuvântul, Se va milostivi și de noi dacă avem această stăruință să nu fim certați cu oamenii, să‑i iertăm pe cei care ne‑au greșit, să îi rugăm să ne ierte și ei pe noi pentru greșelile noastre. Nădăjduim că, aflându‑ne în fața lui Dumnezeu, El Se va milostivi cu noi, așa cum Dumnezeu este milostiv cu cel care, la rândul său, este milostiv față de aproapele său”.

Ca o încununare a eforturilor realizate la ridicarea noii biserici, părintele paroh Cătălin Dan Radu a fost hirotesit iconom stavrofor, primind de la ierarh semnele distinctive: bedernița, brâul roșu și crucea pectorală. Totodată, 18 persoane care au contribuit la construcția lăcașului de cult au primit din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei distincții de vrednicie.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Bucureni a fost construită în stil ștefanian, între anii 2009 şi 2011, iar între anii 2012 şi 2021 a fost realizată pictura în tehnica tempera, de către pictorul Victor Șeremed. Parohia are în prezent 135 de familii.