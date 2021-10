Începutul de an universitar la Facultatea „Justinian Patriarhul”

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, anul universitar 2021‑2022 a debutat prin rugăciune. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit vineri, 1 octombrie, Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum în Biserica „Sfânta Ecaterina” , paraclis universitar, înconjurat de un sobor de slujitori, cadre didactice ale instituției de învățământ, în prezența a numeroși studenți.

În ziua sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului, care coincide cu începutul anului universitar, studenți, masteranzi și doctoranzi, cadre didactice și preoți profesori s‑au reunit în rugăciune, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru luminarea minții și pentru însușirea învățăturilor celor bune. Din soborul de slujitori care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte părintele prof. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, părintele conf. dr. David Pestroiu, părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, părintele lect. dr. Marian Vild, precum și alți preoți și diaconi.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dat citire mesajului de binecuvântare la început de an universitar adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tuturor studenților și profesorilor din sistemul de învățământ universitar. În continuare, ierarhul a reliefat câteva aspecte menționate în mesajul rostit, punându‑le în legătură cu sărbătoarea din această zi, dar și cu viețile sfinților prăznuiți: „Mesajul Părintelui Patriarh subliniază valorile pe care tinerii, luminați de harul Duhului Sfânt cerut prin rugăciunile săvârșite astăzi, sunt chemați să le cultive pe tot parcursul vieții lor. Această zi, în care sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului, este semnificativă, întrucât noi mărturisim că Maica Domnului este icoana Bisericii. Ea L‑a purtat mai întâi în pântecele și în brațele ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum Biserica Îl are în interiorul ei ca piatră fundamentală și ca Mire. Sărbătoarea aceasta se bucură de o mare evlavie în rândul poporului binecredincios care, cu multă nădejde, se așază sub protecția și sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu. Acum 11 secole, în Biserica Vlaherne din Constantinopol, în ziua de 1 octombrie a anului 911, Maica Domnului a fost văzută de Sfântul Cuvios Andrei, cel nebun pentru Hristos, și de ucenicul său, Epifanie, rugându‑se pentru poporul binecredincios pe care îl acoperea cu sfântul ei omofor. Această icoană a Maicii Domnului este foarte prețuită pentru că fiecare creștin care s‑a rugat ei cu sinceritate și credință multă a cunoscut lucrarea acesteia în propria viață”.

De asemenea, Preasfinția Sa s‑a adresat studenților prezenți, vorbindu‑le despre datoria lor de a‑și însuși informațiile și cunoștințele pe care le vor întâlni pe parcursul anului universitar în cadrul acestei instituții de învățământ, conștienți fiind că toate acestea își au izvorul în cuvintele Mântuitorului și că folosul lor se extinde dincolo de parcursul educațional și profesional al vieții lor: „Acești ani de studiu la facultatea de teologie vă oferă posibilitatea ca, investind timp, pasiune și energie sufletească, să dobândiți comoara reprezentată de cuvintele și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Într‑o lume în care nimic nu ne mai mulțumește, cuvântul lui Hristos este duh și viață”.

La rândul său, părintele profesor Ioan Moldoveanu, decanul instituției de învățământ, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija acordată întotdeauna facultății de teologie, studenților și cadrelor didactice. În continuare, decanul i‑a felicitat pe cei care au fost admiși la studiile de licență, masterale sau doctorale ale facultății, încredințându‑i de faptul că alegerea lor le va aduce mult folos, fiind cu toții chemați să devină, conform cuvintelor Domnului, „pescari de oameni”. „Bucuria noastră este aceea de a constata că oameni provenind din medii foarte diverse aleg calea lui Hristos într‑o vreme tulbure în care, așa cum a spus și Preasfinția Sa, mulți nu mai suportă învățătura adevărată și sănătoasă. Mulți dintre studenții noștri au fost și sunt persoane care provin din diverse medii intelectuale, aceștia fiind chiar actori, medici, ingineri sau profesori universitari în alte domenii. Acest fapt ne bucură fiindcă observăm că încă există oameni care doresc să păstreze învățătura cea sănătoasă, pe care încercăm să o oferim aici”, a mai adăugat părintele decan.

Cursurile Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București încep luni, 4 octombrie 2021.