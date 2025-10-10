Începutul unui nou centru de psihiatrie pediatrică în București

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, 10 octombrie, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și reprezentanți ai comunității medicale s‑au reunit la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, pentru a marca prin rugăciune și fapte de milostenie această zi dedicată echilibrului interior și grijii față de aproapele aflat în suferință.

Programul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți de caritate din Capitală, din care au făcut parte părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor; părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române și slujitor al sfântului lăcaș, precum și alți clerici. La slujbă au participat și managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dr. Andrian Țîbîrnă, precum și directorul de îngrijiri, asist. medical Corina Gagiu.

La final, preoții de caritate au vizitat copiii internați în Secția de psihiatrie pediatrică, oferindu‑le daruri și cuvinte de încurajare, spre întărirea sufletească și mângâierea celor aflați în suferință.

„Ziua a început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, precedată de slujba Acatistului Sfântului Ioan Casian din Dobrogea. Am săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de zece preoți și un diacon, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra pacienților și angajaților spitalului. Am ales să marcăm astfel «Ziua Mondială a Sănătății Mintale», sărbătorită anual la 10 octombrie, instituită în anul 1992 la nivel internațional pentru a conștientiza importanța sprijinirii persoanelor care se confruntă cu tulburări psihice și pentru a combate stigmatizarea lor. Dorim ca această zi să devină o tradiție în cadrul spitalului nostru, o zi de rugăciune, de comuniune și de respect față de toți cei care își desfășoară activitatea aici, medici, asistenți, personal auxiliar, dar mai ales față de pacienți. Misiunea într‑un spital de psihiatrie este una deosebit de grea, iar Biserica are datoria de a aduce alinare sufletească și speranță celor aflați în suferință. Spitalul «Prof. Dr. Alexandru Obregia» este cel mai mare spital de psihiatrie din România și din sud‑estul Europei, cu peste o mie de angajați și aproximativ o mie de pacienți internați. Prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh, suntem aici pentru a oferi sprijin duhovnicesc tuturor, pentru a aduce mângâiere și nădejde prin rugăciune. După cum arată și studiile europene recente, una din două persoane se confruntă cu diverse manifestări ale unor tulburări psihice, de la anxietăți și depresii, până la fobii și atacuri de panică. De altfel, depresia se situează astăzi pe locul al doilea în lume ca factor de mortalitate, după bolile cardiovasculare și înaintea cancerului. Cu atât mai mult, este nevoie de solidaritate, empatie și rugăciune. Ne dorim ca ziua de 10 octombrie să fie, pentru spitalul nostru, o zi de cinstire și de recunoștință pentru toți cei care se ostenesc aici, dar și un moment de reflecție asupra misiunii noastre de a alina suferințele celor cu boli ce nu se văd întotdeauna, dar sunt adesea cele mai grele”, a spus părintele Florin Ciprian Petre.

În continuarea evenimentelor, un sobor de slujitori a oficiat o slujbă de binecuvântare a locului unde se va ridica cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România, marcând momentul deosebit al debutului lucrărilor. Proiectul este susținut de Fundația Metropolis, cu sprijinul societății civile, al mediului privat și al instituțiilor publice.

La eveniment au luat parte numeroase personalități din mediul public, medical și filantropic, care au subliniat importanța implicării comunității în sprijinul sănătății mintale. Printre aceștia s‑au numărat Codin Maticiuc, inițiatorul campaniei „Spitale Publice din Bani Privați”; Ion Țiriac, antreprenor și filantrop; Stelian Bujduveanu, primarul interimar general al Capitalei; Daniel Băluță, pimarul sectorului 4; Virgil Șoncutean, CEO Allianz Țiriac; Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România; Mihai Vaida, CEO Ness Proiect Europe; dr. Florina Rad, șefa Secției de psihiatrie pediatrică a Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, precum și Alexandru Rogobete, ministrul sănătății; managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dr. Andrian Țîbîrnă, precum și directorul de îngrijiri, asist. medical Corina Gagiu.

Noua clinică, în valoare de peste 16,5 milioane de euro, va reprezenta un reper național în domeniul sănătății mintale a copiilor și tinerilor, oferind condiții moderne de tratament, recuperare și terapie.