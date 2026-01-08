Botezul Domnului a fost întâmpinat și în acest an, cu multă bucurie duhovnicească, de credincioșii ortodocși români de la Catedrala Episcopală din Giula și de la celelalte biserici ortodoxe românești din
Încheierea programului de vizitare a Catedralei Naționale din București
Astăzi, 8 ianuarie, este ultima zi în care Catedrala Națională din Capitală poate fi vizitată. Pe întreaga perioadă a sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, credincioșii din București, alături de pelerinii veniți din întreaga țară, au avut posibilitatea de a vizita Catedrala Națională și de a participa la slujbele religioase oficiate la paraclisul aflat în apropierea acestui important lăcaș‑monument al României.
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională este închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.