Încheierea programului de vizitare a Catedralei Naționale din București

Astăzi, 8 ianuarie, este ultima zi în care Catedrala Națională din Capitală poate fi vizitată. Pe întreaga perioadă a sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, credincioșii din București, alături de pelerinii veniți din întreaga țară, au avut posibilitatea de a vizita Catedrala Națională și de a participa la slujbele religioase oficiate la paraclisul aflat în apropierea acestui important lăcaș‑monument al României.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională este închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.