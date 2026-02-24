Îndemn la post, rugăciune și pace la Timișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 22 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit fragmentul evanghelic de la Matei 6, 14-21, subliniind însemnătatea postului ca lucrare duhovnicească autentică. „Postul adevărat înseamnă să aducem trupurile noastre jertfă vie, arzând păcatele din noi, iar nu chinuind trupul doar prin abținere de la mâncare. Postul a fost pus la temelia vieții omului, astfel încât, dacă Adam ar fi postit, nu ar fi cunoscut moartea, nici el, nici noi. Vă îndemn pe toți să nu vă întoarceți din drum, ci să începeți chiar de acum drumul Crucii împreună cu Domnul Hristos, însoțindu‑L până la Golgota”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

Totodată, ierarhul a îndemnat la rugăciune pentru Ucraina și pentru toate familiile afectate de război. La final, chiriarhul a adus un omagiu vrednicului de pomenire Mitropolit Vasile Lazarescu, evocându‑i memoria în prezența membrilor familiei sale.