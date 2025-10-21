Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Înnoirea bisericii Parohiei Chiţeasca, județul Olt

Data: 21 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat duminică, 19 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Chiţeasca, județul Olt, păstorită de pr. Flavian Mazilu, paroh din anul 2017. Cu prilejul acestei slujiri, Preasfințitul Părinte Episcop a săvârșit și sfințirea bisericii parohiale.

Cu ocazia sfințirii bisericii, preotul paroh a primit distincția de iconom, iar ctitorii și binefăcătorii Distincția de vrednicie eparhială. În perioada 2017‑2025 părintele paroh, ajutat de comunitate, a făcut mai multe lucrări necesare la biserica parohială, dintre care amintim: montare încălzire centrală și refacere instalație electrică; reabilitare clopotniță, restaurare interior și exterior la biserică și refacerea Sfintei Mese; repictarea bisericii cu frescă; achiziționare catapeteasmă nouă și clopot nou.

 

 

