Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, au săvârșit duminică, 19 octombrie, slujba de târnosire a noi
Înnoirea bisericii Parohiei Chiţeasca, județul Olt
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat duminică, 19 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Chiţeasca, județul Olt, păstorită de pr. Flavian Mazilu, paroh din anul 2017. Cu prilejul acestei slujiri, Preasfințitul Părinte Episcop a săvârșit și sfințirea bisericii parohiale.
Cu ocazia sfințirii bisericii, preotul paroh a primit distincția de iconom, iar ctitorii și binefăcătorii Distincția de vrednicie eparhială. În perioada 2017‑2025 părintele paroh, ajutat de comunitate, a făcut mai multe lucrări necesare la biserica parohială, dintre care amintim: montare încălzire centrală și refacere instalație electrică; reabilitare clopotniță, restaurare interior și exterior la biserică și refacerea Sfintei Mese; repictarea bisericii cu frescă; achiziționare catapeteasmă nouă și clopot nou.