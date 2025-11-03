Înnoirea bisericii Parohiei Crâmpotani din Argeș

În Parohia Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș, a avut loc duminică, 2 noiembrie, resfințirea bisericii parohiale, lăcaș de rugăciune cu o bogată istorie și tradiție de credință. Biserica este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Ioan Botezătorul, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, s‑a săvârșit un parastas pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, care au trecut la Domnul.

În semn de recunoaștere a activității misionare și administrative, părintele paroh Ion Baciu a fost hirotesit întru iconom stavrofor. De asemenea, mai mulți credincioși au primit gramate de vrednicie din partea chiriarhului, pentru sprijinul și implicarea lor în lucrările de restaurare a bisericii.

Lucrările efectuate în ultimii ani au fost ample și au redat bisericii frumusețea de altădată. S‑a refăcut pictura interioară, realizată în tehnică tradițională, și s‑a înlocuit acoperișul, toate acestea fiind posibile prin jertfa enoriașilor și grija părintelui paroh.

Satul Crâmpotani este o așezare veche, amintită în documente încă din secolul al XVI‑lea, situată pe malul drept al râului Argeș, la aproximativ 26 de kilometri nord de Pitești. Prima biserică din lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a ars la începutul secolului al XIX‑lea, iar actualul lăcaș din piatră și cărămidă a fost sfințit în anul 1845.

De‑a lungul timpului, biserica a fost restaurată în mai multe rânduri - în 1907, 1955 și 1977 -, iar în interior se păstrează icoane vechi de mare valoare, unele provenite din vechea biserică de lemn.

În curtea sfântului lăcaș se află pietre funerare vechi, iar pe partea de sud se găsește o troiță din fier, ridicată de credincioși în cinstea eroilor din cele două războaie mondiale.

Resfințirea bisericii din Crâmpotani a fost un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru întreaga comunitate. Credincioși, fii ai satului și autorități locale au luat parte la acest eveniment binecuvântat, care încununează efortul comun al tuturor celor ce iubesc Biserica și tradițiile locului.