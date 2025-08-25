Înnoirea veșmântului pictural al unei parohii dobrogene

Biserica „Sfântul Nicolae” din localitatea Turcoaia, județul Tulcea, a îmbrăcat duminică, 24 august, haine de sărbătoare. Slujba de sfințire a veșmântului iconografic al bisericii, oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a încununat lucrările de restaurare a picturii întreprinse în perioada 2021‑2023 cu sprijinul credincioșilor și al Consiliului Local Turcoaia.

La slujba de binecuvântare a lucrărilor de înfrumusețare și la Sfânta Liturghie arhierească ce a urmat, unde alături de ierarh s‑a rugat un sobor de clerici, au luat parte numeroși credincioși din localitate, printre ei fiind prezente și oficialitățile locale. Pentru activitatea deosebită desfășurată în slujba Bisericii, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a oferit acte de apreciere Consiliului parohial, primarului comunei Turcoaia, Consiliului Local, pictorilor restauratori, precum și altor credincioși care au sprijinit lucrările desfășurate la biserică. Ierarhul i‑a oferit părintelui paroh Tomiță Ardeleanu un act de apreciere pentru activitatea pilduitoare din parohie și pentru împlinirea a 50 de ani de slujire pastorală. La rândul său, în semn de apreciere pentru părinteasca grijă arătată, Părintele Episcop Visarion a primit din partea comunității parohiale o icoană cu chipul Maicii Domnului, ne‑a transmis părintele Felix Neculai, consilier eparhial.

„După lucrările frumoase de restaurare a picturii care s‑au făcut la Biserica «Sfântul Nicolae» din Turcoaia, ne‑a învrednicit Bunul Dumnezeu să săvârșim astăzi Dumnezeiasca Liturghie și slujba de sfințire a picturii și, în același timp, I‑am mulțumit pentru binefacerile revărsate asupra părintelui paroh și a credincioșilor de aici. Am ascultat cu toții cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos, care ne îndeamnă și pe noi la pace și la iertare, pentru că iertarea este un dar dumnezeiesc pe care și noi, oamenii, trebuie să îl punem în practică cât mai des, fiindcă numai așa Dumnezeu Se va îndura de noi și ne va ierta păcatele. Îl felicităm pe părintele paroh Tomiță Ardeleanu pentru munca frumoasă și jertfelnică pe care a depus‑o la această biserică vreme de aproape 50 de ani și, în același timp, felicităm și Consiliul și Comitetul parohial și pe toți credincioșii de aici”, a declarat ierarhul pentru TRINITAS TV.

Prima biserică din Turcoaia a fost construită între anii 1862 și 1864 și a funcționat până la data de 12 octombrie 1924, iar în 1927 a fost demolată. Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos s‑a îngrijit de construcția noii biserici. Slujba punerii pietrei de temelie a fost oficiată la 4 aprilie 1898, iar slujba de sfințire a noului lăcaș a fost săvârșită la 12 octombrie 1924 de către Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. Biserica din Turcoaia posedă și un impresionant iconostas care a fost restaurat în anii 2010 de către specialiștii din cadrul Institutului de Cercetări Eco‑Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea.