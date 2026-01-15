Înscrieri la tabăra de iarnă „Floare de colț”-Durău

Data: 15 Ianuarie 2026

Organizatorii taberei „Floare de colț”, din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, care se desfășoară în stațiunea Durău, județul Neamț, anunță faptul că mai sunt locuri disponibile în tabăra de iarnă 2026, organizată în perioadele 15-20 februarie și 22-27 februarie. Copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani sunt invitați să se înscrie la tabăra de iarnă, pentru a se bucura împreună de ateliere de schi cu monitori acreditați, activități de construire a echipei, atelier de supraviețuire în natură, ABC duhovnicesc, atelier de orientare, comunicare și dezvoltare personală, seară de dans, foc de tabără și multe altele.

Participanții vor fi preluați de animatorii socio‑educativi, care îi vor avea în atenție pe parcursul întregii săptămâni. Aceștia vor fi împărțiți pe grupe, în funcție de vârsta fiecăruia.

Specificul taberei este educația prin aventură, asigurând un mediu sigur, educativ și distractiv pentru copii și tineri, în care aceștia se pot dezvolta personal (emoțional, spiritual, fizic etc.), se pot împrieteni, se pot autodepăși și pot deveni astfel persoane independente și responsabile. Tabăra urmărește să ofere copiilor și tinerilor un cadru în care să își trăiască și să își aprofundeze credința creștin‑ortodoxă, prin relația cu Dumnezeu și prin comuniunea cu cei din jur. Rugăciunile de dimineață și de seară, participarea la Sfânta Liturghie în paraclisul taberei, precum și atelierul „Întreabă preotul” constituie momente esențiale de cunoaștere și trăire a credinței, dar și de autocunoaștere și de apropiere față de ceilalți.

Structura echipei pentru tabăra de iarnă este formată din animatori care vor prelua grupele de participanți, precum și animatori interni, care au rolul de a sprijini animatorii de grup, de a se ocupa de programul de dimineață, seară și siestă; monitori de schi și asistent monitor; preot slujitor; coordonatorul echipei; directorul taberei; echipa media, formată dintr‑un fotograf și un videograf; secretar, care va păstra legătura cu părinții, și asistent medical.

Înscrierile se fac online, pe pagina web tabarafloaredecolt.ro, prin completarea formularului de înscriere. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site‑ul taberei, iar fotografii și videoclipuri din tabără pot fi vizualizate pe pagina de Facebook Tabăra Floare de Colț.

Număr de contact: 0766.092.245.